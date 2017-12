Byron a lansat videoclipul „Watercolor”

După „Losing Control” şi „Blow Up My Tears”, Byron a lansat un nou clip, intitulat „Watercolor”. Piesa din peliculă este inclusaă pe albumul de debut Byron, „Forbidden Drama”. De asemenea, cîntecul a fost prezentat şi pe DVD-ul „Acoustic Drama”, fiind cîntat alături de Paula Seling. Reamintim că, pe 23 octombrie, trupa a lansat cel de-al doilea album de studio, intitulat „A Kind of Alchemy”, care a fost precedat, pe 15 octombrie, de două miniconcerte în staţiile de metrou Universitate şi Romană, din capitală. Componenţa actuală a formaţiei este: Dan Byron (voce, chitară acustică, flaut), Costin Oprea (clape, chitară electrică), Cristi Mateşan (tobe) şi Gyergyay Szabolcs (bas).