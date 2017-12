Trupa Byron aniversează, astăzi, trei ani de existenţă. Formaţia, a cărei componenţă actuală este Dan Byron (voce, chitară acustică, flaut), Costin Oprea (clape, chitară electrică), Cristi Mateşan (tobe) şi Gyergyay Szabolcs (bas), s-a înfiinţat la 1 decembrie 2006. Momentul va fi marcat, în mijlocul fanilor, printr-un concert în clubul bucureştean Fabrica. În deschidere va cânta trupa de liceeni F.A.M., câştigătoarea concursului „Byron Rock Your High School”.

După „Losing Control” şi „Blow Up My Tears”, noul clip semnat Byron, intitulat „Watercolor”, a fost lansat la finele acestui an. Piesa este inclusă pe albumul de debut Byron, „Forbidden Drama”. De asemenea, cântecul a fost prezentat şi pe DVD-ul „Acoustic Drama”, fiind interpretat alături de Paula Seling. În această toamnă, trupa a lansat cel de-al doilea album de studio, intitulat „A Kind of Alchemy”, moment marcat prin două mini-concerte în staţiile de metrou Universitate şi Romană din capitală. Grupul Byron are la activ câte un album scos în fiecare an de activitate: două albume de studio, precum şi un material de concert, DVD-ul „Acoustic Drama”.