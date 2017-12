Byron lansează clipul „King of Clowns”

Deşi au intrat în studio pentru a înregistra următorul album, cei de la Byron au avut, recent, de lucru, şi în faţa camerelor de filmat. Motivul îl reprezintă producerea unui nou videoclip care a ieşit din post-producţie şi urmează să fie lansat peste trei zile. Piesa ilustrată video este „King of Clowns” şi se găseşte pe albumul „A Kind of Alchemy”, lansat în toamna anului trecut. Este o poveste despre un artist şi muza lui, prinşi într-un joc de-a şoarecele şi pisica, în care inspiraţia ajunge să fie plătită foarte scump.

Filmările s-au desfăşurat în Bucureşti, locurile alese fiind clubul Fabrica şi o închisoare dezafectată de la marginea oraşului. În rolurile principale vor putea fi văzuţi actorii Marius Damian (câştigător al Marelui Premiu al Galei Tânărului Actor pentru spectacolul „Netotu”) şi Mădălina Ghiţescu (cunoscută din scurtmetrajul „Marilena de la P7”, în regia regretatului Cristian Nemescu). Premiera videoclipului a cărui regie este semnată de Cristian Georgescu va avea loc în cadrul concertului unplugged pe care trupa Byron îl va susţine pe terasa clubului bucureştean Fabrica, vineri, începând cu ora 20.00.

În videografia trupei Byron mai intră clipurile „Blow Up My Tears”, „Losing Control” şi „Watercolor”, precum şi DVD-ul unplugged „Acoustic Drama”, lansat în 2008. Toamna acestui an va aduce un al treilea album de studio, de data aceasta, în limba română. Albumele „Forbidden Drama” şi „A Kind of Alchemy” pot fi ascultate gratuit la adresa http://tinyurl.com/download-byron.