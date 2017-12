Byron organizează Festivalul „Imagine” în România

În ultimii doi ani, prin organizarea concursului-festival „Rock Your High School”, cei de la Byron s-au dedicat promovării şi susţinerii tinerelor formaţii. Cu acelaşi scop, în acest an, trupa va fi partener al Elite Art Club UNESCO, pentru realizarea, în premieră, în România, a Festivalului „Imagine”, unul din cele mai importante proiecte pe care Jeunesses Musicales International le derulează la nivel mondial.

Evenimentul este o competiţie live la care pot participa trupe, ansambluri sau interpreţi din cele mai variate stiluri muzicale: pop, metal, rock, jazz, hip hop, clasic, ska, world, punk. Tinerii muzicieni debutanţi au astfel şansa de a se perfecţiona şi de a-şi demonstra talentul în faţa publicului larg, în condiţii profesionale. Aceştia trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi 20 de ani, competenţe muzicale, originalitate, pregătire, carismă scenică şi capacitatea de a comunica. Scopul festivalului este acela de a reuni formaţii cât mai variate, de diverse culturi, etnii, religii, pentru a crea un climat de coeziune socială între comunităţile muzicale, atât la nivel regional, cât şi internaţional.

Festivalul va debuta în luna aprilie, cu perioada de înscrieri şi se va încheia la începutul lunii septembrie, la Sibiu, cu un „maraton” muzical de trei zile. Pe scena amplasată în Piaţa Mare vor urca concurenţii selecţionaţi în semifinală şi finală, precum şi invitaţi speciali: Byron, Paradigma şi trupe din Suedia, Belgia, Croaţia, Norvegia, câştigătoare ale ediţiilor naţionale ale „Imagine”.

„Trupele tinere sunt viitorul. Tinerii muzicieni trebuie susţinuţi şi încurajaţi şi orice iniţiativă în acest sens este benefică. Noi, ca generaţie de muzicieni, suntem deja un fel de „gardă veche\", iar scena muzicală are mereu nevoie de infuzii de prospeţime. Sunt încă foarte mulţi tineri care repetă prin garaje sau subsoluri şi fac o muzică excelentă. În plus, ne-ar fi plăcut să existe astfel de iniţiative şi când eram noi de vârsta celor cărora li se adresează festivalul. De aceea vedem în asocierea cu „Imagine” un lucru firesc, bazat pe dorinţa de a-i sprijini pe muzicienii aflaţi la un început de drum şi, nu în ultimul rând, pe dragostea pentru muzică bună\", a declarat Dan Byron (voce, chitară acustică, flaut), component al trupei amintite. Alături de el, din formaţie mai fac parte: 6fingers (clape, chitară acustică, voce), Costin Oprea (chitară electrică), Dan Georgescu (bass) şi Marcel Moldovan (tobe).