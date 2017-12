Byron va cânta în... română

Nonconformista trupă Byron îşi anunţă fanii că pregăteşte un nou album, care va fi lansat aproape punctual, la un an de la succesorul său, „A Kind of Alchemy”, apărut toamna trecută. Se pare că noul disc va fi unul inedit, care va aduce o schimbare sensibilă în stilul consacrat al trupei. „De când există această trupă, am reuşit să lansăm câte un material nou în fiecare an. Am ajuns să ţinem la această tradiţie, aşa că pregătim ceva nou pentru la toamnă. Ne-am gândit să fie ceva cu totul special, aşa că vom face un experiment inedit pentru noi: piesele vor fi în limba română\", au menţionat membrii trupei. Până atunci, însă, constănţenii îi vor putea întâlni pe aceştia pe plaja de la Vama Veche, în cadrul festivalului Stufstock, care se va desfăşura în perioada 16-22 august.