BZN va susţine două concerte în România!

Dacă anul trecut, încântau publicul de la malul mării, pe scena Festivalului Mangalia, în această toamnă, componenţii celebrei trupe olandeze BZN revin în România. Pentru că biletele pentru concertul programat pe 28 octombrie, la Sala Palatului din Capitală, au fost aproape epuizate, la cererea publicului român, organizatorii de la Project Events au decis să le dăruiască fanilor nu un spectacol, ci două. Astfel, pe lângă concertul deja anunţat pentru 28 octombrie, de la ora 20.00, a mai apărut un al doilea concert, care va avea loc puţin mai devreme, de la ora 16.00, în aceeaşi zi.

Potrivit organizatorilor, biletele pentru concertul de la ora 16.00 vor avea aceleaşi preţuri ca şi tichetele pentru show-ul de la ora 20.00, fiind cuprinse între 50 şi 300 de lei. Cei care încă nu şi-au achiziţionat bilete pentru mult-aşteptatul concert din 28 octombrie o mai pot face şi prin comandă online, de pe site-urile biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, bilete.ro si myticket.ro.

Chiar dacă trupa BZN a mai concertat în România, la Mangalia, în luna august a anului trecut, este pentru prima dată când va cânta la Bucureşti. Împătimiţii muzicii anilor \'70-\'80 vor avea ocazia să asculte live piese celebre precum „Blue Eyes, Blue Eyes”, „Dance Dance” sau „Mon Amour”.

BIOGRAFIE Lansată în 1966, sub titulatura Band Zonder Naam (BZN) - care înseamnă, în olandeză, Trupa Fără Nume - formaţia este, la fel ca The Cats şi The Shorts, un nume exponenţial pentru muzica din Ţara Lalelelor. Formula de start era alcătuită din Jan Veerman (voce), Cees Tol (chitară), Evert Woestenburg (chitara), Jan Tuyp (bass) şi Gerrit Woestenburg (percuţie). Promotoare a genului pop-rock, cu evidente influenţe britanice, BZN a schimbat genul, abordând, de această dată, hard rock-ul. Suferind câteva schimbări de componenţă, au început să cânte pop comercial, solista Annie Schilder având un cuvânt greu de spus în această privinţă. Această formulă a fost cea care le-a adus succesul de casă, în timp ei devenind cea mai populară formaţie olandeză a tuturor timpurilor. Deşi trecerea anilor a adus cu sine modificări de componenţă, aceasta nu a influenţat calitatea şi succesul trupei. Cea mai notabilă modificare a fost schimbarea vocalistei, care a fost înlocuită de Carola Smit. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Blue Eyes”, „Just an Illusion” şi „We All Will Dance\".