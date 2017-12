C.A. al Tarom, schimbat. Preşedinte, o contabilă din Constanţa

Consiliul de Administraţie al Tarom a fost schimbat, iar mare parte dintre noii membri au studii în economie. Preşedinte este o contabilă din Constanţa, judeţ din care vine şi ministrul Transporturilor, care are în subordine compania aeriană naţională. Consiliul de Administraţie al Tarom are un nou preşedinte: Elena Vlad, care o înlocuieşte pe Silvia Popeangă. Elena Vlad are un birou de expert contabil la Constanţa, pe PFA, iar în luna septembrie a acestui ani a mai fost numită membru în CA al companiei Confort Urban, care administrează drumurile publice si parcările din oraşul de la malul mării. În plus, Elena Vlad mai este membru în CA al Aeroportului Mihail Kogălniceanu şi este membru al comisiei de disciplină din cadrul CECCAR. Un nou membru este Cristian Socol, economist şi fost consilier al lui Victor Ponta, potrivit economica.net. A revenit în CA Ivona Stan, care a mai ocupat această funcţie şi în 2016. Stan este consilier Afaceri Europene în cadrul Ministeruluil Transporturilor.

După demisia Lilianei Dragne din funcţia de director general interimar al Tarom, funcţie în care a stat puţin peste o lună, Consiliul de Administraţie l-a numit pe această poziţie pe Werner Wolff, cetăţean român de origine germană, care a lucrat la Automobile Bavaria.