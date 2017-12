Câțiva pași făcuți în pauza de prânz contribuie la îmbunătățirea motivației și a productivității muncii

Câțiva pași făcuți în pauza de la serviciu contribuie la scăparea de stres și la îmbunătățirea productivității muncii după cele câteva minute de mișcare, arată un studiu realizat de cercetători din Perth (Australia) și publicat în Scandinavian Journal of Medicine and Science. În afară de faptul că mișcarea este benefică pentru sănătate, patronii de întreprinderi ar avea tot interesul să își facă salariații să ia puțin aer și să facă câțiva pași în pauza de prânz. Studiul menționat, preluat de 20minutes.ch, relevă că o scurtă plimbare în pauze are efecte pozitive asupra stării de spirit de la serviciu. Cercetătorii și-au desfășurat studiul pe 75 de membri ai Universității Curtin din Perth care nu prea avea obiceiul să facă mișcare și i-au împărțit în două grupe. Primul grup a urmat un program de mers pe jos (de trei ori în timpul săptămânii de lucru câte o jumătate de oră și în weekend), iar al doilea a fost grupul de control. Intervievați apoi cu ajutorul unei aplicații, toți au răspuns la întrebări despre starea lor de spirit din cele două zile alese la întâmplare din cursul săptămânii. Cercetătorii au constatat că, în după-amiezele din zilele cu câte o jumătate de oră de mers, participanții se simțeau mai entuziaști și mai relaxați decât cei care nu făcuseră mișcare. Prin urmare, ei sugerează ca întreprinderile să ia măsuri pentru a-și încuraja salariații să meargă pe jos în pauza de prânz, astfel încât ambele părțile să aibă de câștigat, încheie 20minutes.ch.