Devenită cunoscută datorită trupei “Candy”, Claudia, alias “Cream“, a reuşit, în scurt timp de la despărţirea de grupul care a consacrat-o, să îşi facă un nume în showbiz. Aflată, week-end-ul trecut, în staţiunea Mamaia, cu prilejul mega-concertului de pe plaja Vega, “Cream” a vorbit despre viaţa sa artistică, dar şi despre planurile din această vară.

Cum te simţi la Mamaia, la început de sezon estival?

Mă simt foarte bine, pentru mine ceea ce ţine de Constanţa sau litoral înseamnă acasă. Îmi place să am concerte aici, mi-aş dori să am mult mai multe.

Ce planuri ai pentru sezonul estival?

În curînd voi filma un nou clip, la piesa “Cîntecul inimii” de pe ultimul meu album. Îl voi promova, am deja foarte multe concerte programate pentru această vară, atît în ţară, cît şi pe litoral. Cred că mai multe vor fi în ţară... După apariţia clipului, voi avea un program destul de încărcat, dar mă voi descurca.

Ce schimbări vor apărea odată cu noul album?

Vreau să mă concentrez foarte mult asupra albumului şi a noului clip. Va exista o schimbare de show, voi avea mai multe dansatoare, iar totul va beneficia şi de o regie.

Cum s-au realizat colaborările cu cei de la “Simplu”?

La studio, sîntem ca o mare familie. Ne-am întîlnit, am observat că ne înţelegem bine şi că lucrăm foarte bine împreună. Aşa au ieşit piesele cu Smiley şi cu C.R.B.L. Nu ştiu ce va urma. Nu vreau să dezvălui noile mele colaborări, este mult mai frumos să fie o surpriză pentru public.

Cum îţi împarţi timpul între familie şi carieră?

Cu părinţii şi cu sora mea am o relaţie extraordinară. Ei sînt viaţa mea, ei sînt pe primul loc pentru mine. Profesia mea, în schimb, nu îmi permite să am o viaţă personală. Dar sînt fericită că am părinţii alături de mine. Ca artist, este foarte greu să ai o viaţă privată. Eşti mereu urmărit, iar acest lucru s-a amplificat foarte mult în ultimul an, înainte nu erai atît de... vînat, nu exista aşa ceva. Acum este destul de stresant, dar îmi asum riscul.

Cînd cei apărea alături de un iubit?

Nu prea curînd, nu am timp... Dar nu neapărat din cauza lipsei timpului, eu sînt o fire individualistă şi nu îmi place să se bage cineva în viaţa mea. Dacă nu mi se permite să fiu... liberă, prefer să stau singură. Decît să fiu cu cineva şi să ştie toată lumea ce fac şi unde mă duc, să împart cu toţi viaţa mea personală, mai bine îmi văd de treaba mea.

De ai ales acest gen de muzică?

Îmi plac foarte multe genuri de muzică... Îmi place muzica frumoasă. Eu cînt mai multe genuri, am cîntat şi R&B, funky, iar ultima mea piesă, “Cîntecul inimi”, pot spune că este dance... Nu este un singur stil în ceea ce cînt eu, le combin...îmi place mai mult aşa.

Cînd vei reveni la mare?

După ce îmi voi termina concertele din ţară, voi veni la mare, îmi place foarte mult aici...