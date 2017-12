Cabinetele medicale NU se închid

Medicii de familie au ameninţat, zilele trecute, că îşi vor închide cabinetele începînd de mîine, dacă autorităţile nu aduc modificări noului Contract cadru din Sănătate, astfel încît prevederile acestuia să-i avantajeze. Atît reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), cît şi cei ai Patronatului Naţional de Medicina Familiei (PNMF), susţin că se continuă deliberat campania de dezinformare a opiniei publice cu privire la presupusele consultări avute cu reprezentanţii medicilor de familie. Ei au mai precizat că forma finală a Contractului cadru pentru anul 2009 nu ţine cont de niciun fel de propuneri ale medicilor de familie, ci dimpotrivă, conţine prevederi care îngreunează şi birocratizează suplimentar activitatea cabinetelor de medicină de familie, motiv pentru care ei au anunţat că nu vor semna contractele cu Casele de Asigurări de Sănătate. În replică, ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac a declarat că refuzul medicilor de familie de a nu semna Contractul e o decizie pripită şi nefundamentată, deoarece normele metodologice de aplicare nu sînt încă finalizate şi îi invită pe medici la consultări, săptămîna viitoare. “Normele metodologice stabilesc inclusiv modul în care urmează a fi desfăşurat serviciul de permanenţă precum şi plata acestuia”, a explicat demnitarul.

Perioadă de precontractare

Constanţa face însă notă discordantă cu restul ţării (unde medicii s-au înghesuit să ameninţe cu închiderea cabinetelor), niciun medic de familie neanunţînd, la sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), că nu va semna contractul cu instituţia precizată. „Nu a venit niciun medic să ne spună că nu mai doreşte să colaboreze cu noi. Cred că nici nu ar avea de ce, în contextul în care normele Contractului cadru nici nu au fost finalizate. Se vor purta discuţii. Le recomand să citească mai întîi contractul şi să vină cu propuneri, în cazul în care se impune”, a declarat preşedintele/director confirmat al CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu. Similar anului trecut, reprezentanţii CJAS au trecut la pregătirea perioadei de contractare. „În prezent, are loc procedura de precontractare, tocmai pentru ca la semnarea contractelor să nu se mai piardă prea mult timp. Şi în acest an estimăm că contractele cu Casa de Asigurări vor fi încheiate în trei-patru zile. În tot acest timp se pregătesc documentele necesare procesului de contractare”, a mai declarat dr. Mocanu. Şi chiar dacă ar fi medici de familie care nu ar mai dori o colaborare cu CJAS, conducerea instituţiei îi asigură pe constănţeni că nu vor fi probleme, întrucît sînt peste 30 de medici în aşteptare care doresc o colaborare contractuală cu CJAS. La nivelul judeţului nostru profesează aproximativ 380 de medici de familie. În ceea ce privesc zvonurile potrivit cărora asiguraţii vor scoate bani din buzunare atunci cînd ajung la medicii de familie, pentru diferite probleme de sănătate, preşedintele/director a subliniat că nu se pune problema de aşa ceva, atîta timp cît este vorba despre persoane asigurate.

Discuţii în... zadar

Medicii de familie şi reprezentanţii MS au anunţat că vor relua, astăzi, negocierile privind prevederile care îi nemulţmesc din Contractul cadru pe 2009 şi normele metodologice, după ce, ieri, discuţiile pe aceste subiecte nu au dus la nicio concluzie. “Nu am ajuns azi (ieri - n.r) la nicio concluzie concretă. Marţi (azi n.r.) vom relua, punctual, toate prevederile din Contractul cadru care au ridicat probleme”, a declarat Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie din România. Secretarul de stat din MS, Aurel Nechita, a specificat că nu se va negocia prescrierea medicamentelor pe substanţă activă, chiar dacă medicii de familie au nemulţumiri şi în această privinţă. De asemenea, există nemulţumiri faţă de reducerea drastică a procentului alocat medicinei de familie din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate aprobat, ceea ce va duce la deficienţe grave de acordare a asistenţei medicale primare, care vor culmina cu falimentarea unui mare număr de cabinete.

Nemulţumiri

Potrivit Contractului cadru, medicii de familie trebuie să participe obligatoriu la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în afara programului de lucru al cabinetelor medicale individuale. Prin această prevedere, care necesită un aviz consultativ al CMR, se asigură accesul pacienţilor la servicii de asistenţă medicală primară indiferent de oră şi de zonă şi reducerea numărului de cazuri cu evoluţie nefavorabilă şi decesele a căror producere este favorizată prin neasigurarea în timp util a asistenţei medicale, susţine ministerul. Reprezentanţii medicilor consideră demersul ca o “impunere a muncii forţate, prin obligarea medicului de familie de a participa la activitatea de asigurare a urgenţei prespitaliceşti şi consultaţii de urgenţă la domiciliu, activităţi care se găsesc în afara curriculei medicului de familie şi depăşesc timpul european de muncă”. În plus, medicii reclamă eliminarea unor servicii plătite distinct în urma modificării raportului “per capita / per servicii”, care duce la o diminuare şi mai mare a veniturilor cabinetului. De asemenea ei nu sînt de acord cu penalizarea cabinetului de medicină de familie care are medic angajat, dacă depăşeşte 23.000 puncte anual şi cu impunerea unor sancţiuni extrem de dure pentru nerespectarea clauzelor contractuale, lăsînd loc abuzului şi arbitrariului.