Designerul constănţean Ianina Petcu a lansat sâmbătă, pe plaja administrată de fiul ei, Răducu Mazăre, noua sa colecţie de cămăşi masculine de vară, „Cabo by Misteriani”. La acest eveniment, organizat la Cabo Beach din Mamaia, petrecerea a început înainte de defilare, cu o baie de spumă pe nisip, unde s-a dansat, iar primii la distracţie au fost prietenii lui Răducu, împreună cu fetele care îi însoţeau, dar şi copiii de pe plajă. Cei care au defilat, printre turiştii şi petrecăreţii de pe plajă, nu au fost manechini profesionişti, ci prietenii lui Răducu, prezenţi şi la alte defilări ale colecţiilor Ianinei Petcu, imaginea conceptului Misteriani fiind Mazăre Jr.

DISTRACŢIE, SOARE ŞI MODĂ Cămăşile în culori deschise, în carouri şi pătrăţele, cu mâneci lungi, îmbinând stilul sport cu cel smart casual, s-au pliat perfect pe trupurile băieţilor. „A fost o nouă experienţă şi este o nouă abordare, într-un cadru potrivit pentru colecţia de vară, o colecţie relaxată, care inspiră distracţie şi lejeritate. M-a inspirat vara, sunt cămăşi în culori vii, cu tendinţă sport, au doar mânecă lungă, care le oferă eleganţă. Colecţia se cheamă „Cabo”, în cinstea noului proiect pe care îl am cu Răducu, şi vom mai organiza diverse evenimente de divertisment în fiecare weekend”, a declarat Ianina Petcu.

Juniorul Mazăre, care a defilat din nou purtând modele de cămaşi realizate de mama sa, a declarat că nu ştia ce presupune administrarea unei plaje, dar a trecut cu bine prin greutăţi şi va continua proiectul. „Am încercat o altfel de prezentare, cu distracţie şi soare. Toţi cei care am prezentat colecţia ne-am simţit bine. Afacerea cu plaja merge în funcţie de vreme. Nu pot să am mari aşteptări la început, care întotdeauna este greu, însă, după o lună de la deschidere, treaba a mers bine. E mult de muncă. La început am zis: „Ce mare lucru să îţi deschizi o plajă?”. Însă a fost greu. Atunci când munceşti şi îţi place ceea ce faci, apar şi satisfacţiile”, a declarat Răducu Mazăre.