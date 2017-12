Cabral şi-a cumpărat pantofii de nuntă de la Viena

Vedeta TV Cabral se pregăteşte pentru căsătoria cu Andreea Pătraşcu, fapt pentru care şi-a cumpărat pantofi de nuntă numărul 47 de la Viena. Cabral a intrat în panică după ce a colindat magazinele din Bucureşti în căutarea perechii de pantofi pentru nuntă şi pentru că nu a găsit nicăieri numărul 47, Cabral a plecat la... Viena.

„2 metri, 110 kg şi 47 la picior. Şi vine nunta, cu costumul nu am stres, căci îl face Alexandru Ciucu, deci va fi perfect. Dar de unde iau eu pantofi de eveniment numărul 47, care să-mi şi placă?! La noi mi-e greu să găsesc un pantof sport pe numărul meu. În plus, nu e nici timp, mă uit în calendar şi văd că până la nuntă am câte ceva trecut în program până şi în weekend-uri! Ce-i de făcut? Viena!\", a găsit soluţia prezentatorul TV.

Pornit pe cumpărături, Cabral a luat la rând toate magazinele din Viena în căutarea perechii de pantofi pe care să o încalţe la nunta din luna iunie cu Andreea Pătraşcu, iubita lui, care nu ştia de această escapadă a logodnicului. Şi drumul de întoarcere a fost o plăcere pentru Cabral. „Pe seară, nani fix 7 ore, şi-apoi la drum, în maşinuţa mea cea fâşneaţă! A mers şi mai bine la întoarcere, am făcut chiar mai puţin cu 10 minute decât la dus. Puţin după prânz, eram în Bucureşti, cu pantofii perfecţi pentru nuntă, spre surprinderea Andreei, care nu înţelegea unde i-am găsit\", mărturiseşte Cabral.