Cacao, la cel mai mare preț din ultimii ani

Creșterea consumului de ciocolată în Asia va împinge prețul boabelor de cacao la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, deoarece firmele de specialitate caută să achiziționeze cantități mai mari pentru a face față cererii, estimează firma de cercetare Euromonitor International. Boabele de cacao sunt procesate și transformate în pudră sau unt, utilizate ulterior în producția de ciocolată. O ofertă redusă de cacao înseamnă costuri mai mari pentru producătorii importanți, cum ar fi Lindt & Sprungli, Nestle, Barry Callebaut AG.

În timp ce în Asia, unde sunt aproximativ 3,7 miliarde de locuitori, crește cererea pentru ciocolată, piața va crește aproape dublu față de restul lumii în următorii patru ani, se arată în analiza Euromonitor International Ltd. Barry Callebaut, cu sediul în Zurich și cel mai mare producător de ciocolată vrac din lume, și-a dublat capacitatea în Asia din 2009 încoace, după ce firmele Cargill și Archer-Daniels-Midland și-au construit fabrici de procesare a boabelor de cacao. Majorarea cererii în Asia a contribuit la un avans semnificativ al prețului boabelor de cacao, ingredientul-cheie al ciocolatei, care în 3 iulie a ajuns, la New York, la 3.149 dolari pe tonă, cel mai ridicat nivel din august 2011.

Sporirea consumului pe piețele emergente, inclusiv China și India, ar putea face ca cererea de cacao să depășească producția, deficitul global fiind estimat la un milion de tone metrice până în 2020, estimează firma de cercetare Hardman & Co. ”Pe termen lung, deficitul de cacao de calitate reprezintă un motiv serios de îngrijorare pentru întreaga noastră industrie”, a avertizat directorul general al Barry Callebaut, Juergen Steinemann. Luni, la bursa ICE Futures US New York, prețul boabelor de cacao se situa la 3.083 dolari pe tonă, anul acesta fiind înregistrat un avans de 14%.

Consumul de produse din ciocolată în regiunea Asia-Pacific a fost în medie de 200 de grame de persoană în 2013, dublu față de cantitatea consumată cu un deceniu în urmă, dar mai puțin decât în Orientul Mijlociu și Africa, conform datelor Euromonitor. Cererea a urcat cu 4,5%, cel mai rapid ritm de creștere din lume. Cea mai mare cantitate de ciocolată s-a consumat în Australia și Noua Zeelandă, cu 4,8 kilograme de persoană, pe locul 2 fiind Europa Occidentală, cu 4,6 kilograme de persoană. Firma de cercetare prognozează că, în acest an, vânzările de ciocolată pe piața chineză vor crește cu 6,9%, până la nivelul-record de 193.100 tone, urmând a spori cu 6,6% în 2014.

Compania Barry Callebaut și-a dublat capacitatea de producție din Asia la 90.000 de tone în 2014, fiind posibilă o nouă majorare, a apreciat Mikael Neglen, președinte pentru regiunea Asia-Pacific. Acțiunile producătorilor de ciocolată sunt în creștere. În ultimele 12 luni, titlurile Barry Callebaut au urcat cu 34%, în timp ce acțiunile grupului american Mondelez International au crescut cu 28%. Mondelez deține Cadbury India Ltd., care are o cotă de piață de 65% într-o țară cu peste 1,2 miliarde de locuitori. Recent, Laurent Pipitone, directorul Departamentului de Statistică de la International Cocoa Organization (ICCO), a avertizat că cererea de cacao va depăși producția cu aproximativ 70.000 de tone în perioada octombrie 2013 - octombrie 2014, pe fondul majorării cererii de ciocolată în Asia și al recoltei slabe de cacao în Africa, a declarat Laurent Pipitone, directorul Departamentului de Statistică de la International Cocoa Organization (ICCO). Acesta este cel mai mare deficit înregistrat de la debutul publicării datelor statistice, în 1960.