Cadavru găsit în Canal

Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa încearcă să afle împrejurările exacte în care un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Cumpăna, a murit înecat în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii după ce doi bărbaţi au zărit trupul neînsufleţit al lui Nicolae Toloş plutind în apropierea malului. „Ne plimbam pe aici când am văzut cadavrul la suprafaţă. Am sunat imediat la 112 şi am anunţat Poliţia”, a declarat unul dintre localnicii care au făcut descoperirea macabră. Cadavrul a fost scos din Canal de un echipaj al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Oameni legii spun că la examenul preliminar nu au fost descoperite urme de violenţă. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii spun că Nicolae Toloş a fost dat în urmărire generală pe data de 12 iulie, după ce familia a reclamat dispariţia sa de la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, bărbatul suferea de afecţiuni psihice.