Cadavru găsit în largul mării

Trupul neînsufleţit al tânărului care s-a înecat sâmbăta trecută, în zona plajei din localitatea Corbu, a fost găsit, ieri, de pescari, plutind în apropierea plajei. „Aici sunt curenţi foarte puternici. Dacă intri în apă până la genunchi simţi cum te trage apa. Curenţii de fund sunt foarte puternici. Eu am auzit că s-a înecat sâmbătă. Azi au venit nişte prieteni la mine şi mă uitam din când în când la plasele mele. La un moment dat, am văzut în dreptul digului ceva negru. Am crezut că mi s-a rupt vreun butoi de la plase. Când a ajuns la 50 de metri de mal, s-a întors şi era alb. Am crezut că e un delfin omorât în timpul tragerilor. Când m-am uitat cu binoclul mi-am dat seama că este un om. Am intrat în apă şi l-am adus la mal“, a declarat Traian Mosor, de 30 de ani, din Corbu. Trupul neînsufleţit al lui Mihai Cosmeana a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Oamenii legii spun că dispariţia tânărului de 24 de ani a fost anunţată de un prieten al victimei care intrase şi el în apă, dar care a reuşit să ajungă la mal.