Cadavru în lizieră

Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă, vineri dimineaţă, după ce un localnic a sunat la 112 şi a anunţat că, într-o lizieră aflată între localităţile Valu lui Traian şi Constanţa, a fost găsit cadavrul unui bărbat. Poliţiştii Secţiei 4 au preluat cazul şi au ajuns, în scurt timp, în locul în care s-a făcut descoperirea macabră. După ce au constatat că trupul neînsufleţit era acoperit cu pământ şi crengi, aceştia s-au gândit imediat că ar putea avea de-a face cu un omor, aşa că au cerut sprijinul criminaliştilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „Eu sunt pădurar şi am venit în zonă cu o echipă care trebuia să strângă gunoaiele. Verificam dacă totul este în regulă şi am zărit ceva suspect. Când m-am apropiat, am descoperit cadavrul. Avea pământ pe faţă, nu m-am uitat foarte atent la el. Nu am stat pe gânduri şi am sunat imediat la 112”, a declarat Suraj Velicu. Poliţiştii au izolat perimetrul şi au început cercetările.

ANCHETA Oamenii legii au reuşit să stabilească identitatea victimei după ce şoferul ambulanţei ce a ajuns la faţa locului a sunat-o pe o femeie din municipiul Constanţa al cărei frate dispăruse în urmă cu aproape trei săptămâni. Aceasta a venit într-un suflet şi, după ce s-a apropiat de cadavru, a confirmat că victima este fratele ei, Ion Ruse, de 59 de ani, din comuna Pantelimon. „M-a sunat un domn, care este vecin cu mine, şi mi-a spus că persoana găsită în pădure seamănă cu fratele meu. El a dispărut pe 22 februarie de la mine de acasă, după ce am făcut pomana tatălui. Am avut nişte discuţii în contradictoriu atunci şi, la un moment dat, a dispărut”, a povestit sora victimei, Camelia Grigore. Aceasta le-a mai spus anchetatorilor că bărbatul suferea de probleme psihice şi că, de-a lungul timpului, a avut numeroase tentative de suicid. Criminaliştii au precizat că pe trupul bărbatului nu au fost descoperite urme de violenţă. Cu toate acestea, multe semne de întrebare continuă să planeze asupra cazului... Poliţiştii încearcă acum să refacă traseul parcurs de bărbat după momentul plecării din gospodăria surorii lui, dar şi împrejurările exacte în care acesta a ajuns în lizieră. Criminaliştii au stabilit că decesul ar fi putut surveni în urmă cu o săptămână. Oamenii legii spun că pământul şi crengile au ajuns pe cadavru în urma furtunii. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.