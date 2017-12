CU GÂTUL TĂIAT. Continuare cumplită în cazul tragediei de la Cernavodă! Mama Gabrielei Mitu, de 22 de ani, tânăra despre care se crede că a fost înecată de soţul ei în apele Canalului Dunăre - Marea Neagră, a fost găsită moartă, ieri, în locuinţa sa din Cernavodă. Elena Garoafă era plină de sânge şi avea mai multe tăieturi pe faţă şi în zona gâtului. Un vecin este cel care a descoperit grozăvia... „Făcusem cumpărături pentru pomana Gabrielei. Am intrat în casă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Mi-am imaginat că oamenii sunt la morgă. Nu am vrut să las sacoşele în hol, aşa că am intrat în prima cameră. M-am împiedicat de un preş şi am văzut sub el pete de sânge. Imediat mi-am dat seama că ceva e în neregulă. Când l-am dat cu totul la o parte am descoperit o adevărată baltă de sânge. Am intrat în a doua încăpere şi am văzut că una dintre uşile şifonierului cu trei canate era deschisă, celelalte fiind blocate cu o masă. Înăuntru se afla cadavrul Elenei Garoafă. Femeia era plină de sânge. În plus, hainele din dulap erau în dezordine, semn că acolo a avut loc o altercaţie. Imediat am sunat la Poliţie”, a povestit Avram Trică, vecinul familiei Garoafă, încă şocat de scenele de coşmar din casa părinţilor Gabrielei Mitu. Anchetatorii spun că femeia avea o tăietură circulară sub mandibulă şi o înţepătură în zona gâtului. Potrivit oamenilor legii, soţul victimei, Petre Garoafă, de 62 de ani, este de negăsit. Telefonul mobil al bărbatului este închis şi nimeni nu ştie unde s-ar putea afla. Rudele familiei Garoafă spun că nu i-au mai văzut pe părinţii Gabrielei de luni, atunci când aceştia au mers la morga Spitalului Medgidia pentru identificarea cadavrului. „De atunci nimeni nu i-a mai văzut, nimeni nu a mai reuşit să stea de vorbă cu ei”, a declarat unul dintre cunoscuţii familiei Garoafă. „Desfăşurăm cercetări pentru a afla unde se află în acest moment soţul femeii”, a declarat cms. şef Dumitru Catană, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. În casa părinţilor Gabrielei au ajuns aseară criminaliştii IPJ Constanţa şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care coordonează cercetările în acest caz şocant. Surse judiciare spun că ipoteza crimei pare cea mai solidă în acest moment şi că ginerele femeii ucise, Bogdan Mitu, care este încă dat dispărut, se numără printre suspecţi.

URMĂRIT GENERAL. Ieri, scafandrii şi poliţiştii au căutat, timp de mai multe ore, cadavrul bărbatului, însă nu l-au găsit. Din cauza apei îngheţate şi a mâlului de pe fundul Canalului, căutările au mers foarte greu. Oamenii legii spun că l-au dat pe Bogdan Mitu în urmărire generală întrucât corpul lui nu a fost găsit şi, momentan, este considerat dispărut. „Există posibilitatea ca el nici să nu fie în apă, să fi ieşit pe mal şi să stea ascuns. Deocamdată nu excludem nicio posibilitate şi verificăm toate ipotezele care apar”, a declarat şeful Postului de Poliţie Transporturi Navale (TN) Cernavodă, ag. şef Valentin Armeanu.

INCERTITUDINE. Poliţiştii de la TN Cernavodă au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în ziua tragediei. „Pe 29 decembrie 2010, Bogdan Mitu şi-a sărbătorit ziua de naştere, ocazie cu care mama lui a venit de la Bucureşti la Cernavodă pentru a fi alături de el la aniversare. Cei doi soţi erau foarte grăbiţi să plece la Feteşti, unde spuneau că îşi vor vizita nişte prieteni şi că vor petrece cu ei Revelionul. L-au luat cu ei şi pe fratele Gabrielei, Alexandru Gabriel Vasiliniuc, de 14 ani, care este singurul nostru martor ocular. El ne-a declarat că Bogdan şi Gabriela Mitu au intrat în apă, însă ea ţipa şi se opunea. Se pare că bărbatul a îmbrăţişat-o şi s-au scufundat împreună în Canal. Trupul neînsufleţit al femeii l-am găsit la scurt timp de la incident, plutind pe apă la 50 de metri depărtare de malul stâng al Canalului”, a adăugat ag. şef Valentin Armeanu. Oamenii legii încă verifică toate ipotezele formulate de rudele celor doi tineri, însă numai după efectuarea necropsiei cadavrului femeii şi emiterea raportului de expertiză medico-legală se va putea stabili cu exactitate dacă a fost crimă urmată de sinucidere sau dublă sinucidere.

REFUZĂ ORICE DIALOG. Adolescentul de 14 ani martor al tragediei este în stare de şoc. El va fi examinat de un medic pentru a se stabili cât discernământ a avut în momentul în care a dat declaraţie în faţa poliţiştilor. „O echipă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului Constanţa s-a deplasat la Cernavodă pentru a-l ajuta pe băiat să depăşească trauma pe care a trăit-o. Momentan, el refuză să vorbească cu specialiştii noştri şi este într-o stare de confuzie. Va urma tratament psihologic şi va fi ajutat să înţeleagă ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Constanţa. Alexandru Gabriel Vasiliniuc se afla de zece ani în asistenţă maternală la familia Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, din Cernavodă. Nici Gabriela nu era fiica lor naturală, ea fiind adoptată de soţii Garoafă de la vârsta de trei luni. Cei doi copii se înţelegeau foarte bine.

CANCER ÎN FAZĂ TERMINALĂ. Rudele şi prietenii nu înţeleg motivul pentru care cei doi tineri au ales să îşi pună capăt zilelor. Unii dintre ei spun că Bogdan era foarte gelos şi posesiv, că o obliga pe femeie să îşi lege sânii strâns pe lângă corp să nu i se vadă şi că îl cred în stare să-şi fi ucis soţia. În replică, Doina Stoica, mama lui Bogdan Mitu, spune că băiatul ei nu ar fi fost în stare de un asemenea gest, mai ales pentru că nu i-ar fi permis starea de sănătate. Conform acesteia, fiul ei era bolnav de cancer în faza terminală şi slăbise foarte mult, având doar 40 de kilograme. „Am fost la medici, i-au făcut analize şi nu mai era nicio speranţă. Doctorii ne-au spus că mai are de trăit două-trei săptămâni”, a susţinut Doina Stoica, mama lui Bogdan Mitu. Cei doi erau împreună de şapte ani şi de cinci ani se căsătoriseră legal. „Gabriela îl iubea foarte mult şi ne spunea mereu că nu va putea trăi fără el. Nu am crezut că vor face aşa ceva”, a mai spus mama lui Bogdan, plângând în hohote.

MISTER. În ziua în care se întorceau de la Feteşti la Cernavodă, soţii Mitu s-ar fi certat îngrozitor pe drum. Fratele femeii a povestit că aceasta l-a ameninţat pe soţul ei că îl părăseşte pentru că nu este bun de nimic, ceea ce l-ar fi enervat la culme pe bărbat. În legătură cu vizita celor trei la Feteşti, oamenii legii au aflat, tot de la rude, că, în realitate, soţii Mitu nu şi-au vizitat nişte prieteni, ci au petrecut revelionul în propria garsonieră pe care şi-o cumpăraseră în Feteşti, fără ştirea rudelor. Poliţiştii verifică această informaţie pentru a stabili dacă locuinţa era într-adevăr a soţilor Mitu şi cu ce bani o achiziţionaseră, în condiţiile în care niciunul nu avea serviciu.

Răzvan MIHĂILESCU, Cristina CARAPCEA