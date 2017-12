Cadetele şi junioarele României pleacă la CE de tenis de masă

Două zile au mai rămas pînă cînd va debuta, la Praga (Cehia), cea mai importantă întrecere din acest an de tenis de masă pentru cadete, cadeţi, junioare şi juniori: Campionatul European. Ieri, în sala de tenis de masă a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” au fost efectuate ultimele antrenamente din cantonamentul care a avut loc la Constanţa, iar astăzi loturile de cadete şi junioare ale României pleacă spre Praga. După o prestaţie reuşită la Campionatele Balcanice, componentele lotului de junioare - Cristina Hîrîci, Ana-Maria Sebe, ambele de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Camelia Postoacă (CS Pristavu Cîmpulung) şi Andrada Vincze (CS Armătura Zalău) - speră să urce pe podiumul întrecerii în cît mai multe probe. „Sperăm ca în întrecerea pe echipe să intrăm în primele patru pentru a ne califica şi la Campionatul Mondial, iar la celelalte probe mă aştept să avem un parcurs cît mai bun”, a declarat Cristina Hîrîci, care spune că se simte mult mai bine, după ce în urmă cu un an a avut nevoie de o pauză din cauza problemelor de la spate: „Mă simt mai bine şi mi-am revenit şi cu jocul. Acum sper să mă ajute şi cantonamentul acesta de la Constanţa şi să vedem cum o să evoluez şi la Campionatele Europene”. Constănţeanca este una dintre speranţele delegaţiei României la o medalie atît în proba de simplu, cît şi în cea de dublu, unde face pereche cu Anamaria Sebe. „Va fi destul de dificit, dar sper să ajung în semifinale la simplu şi dublu. Nu cred că este imposibil de obţinut o medalie în aceste probe. Sper să fiu în formă şi dacă îmi voi face jocul cred că pot ajunge pe podium”, a spus sportiva antrenată de Liliana Sebe şi Viorel Filimon. Lotul naţional de cadete este format din Bernadette Szocs (CSM Bistriţa), Larisa Magyarosi (CSM Bistriţa), Irina Ciobanu (CSS LPS Slatina) şi Roxana Istrate (CSM LPS Buzău). În grupa preliminară, junioarele României va înfrunta Ucraina, Lituania şi Croaţia, în timp ce cadetele se vor duela cu reprezentativele Poloniei, Franţei şi Luxemburgului. LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul are un reprezentat şi în cadrul întrecerii de juniori, Lucian Munteanu fiind selecţionat în echipa României.