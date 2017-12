Cadou inedit pentru Brad Pitt

Actorul american Brad Pitt a primit de Crăciun, dar şi de ziua lui, de la partenera sa de viaţă, Angelina Jolie, o cascadă aflată pe un teren în apropiere de Los Angeles, unde va construi o casă pentru cuplu şi cei şase copii pe care îi au, actorul fiind pasionat de arhitectură. Actorul, care a împlinit 48 de ani pe 18 decembrie, intenţionează să ia o pauză de la filmări, pentru a construi o casă în stilul arhitectului său american preferat, Frank Lloyd Wright. Angelina Jolie şi Brad Pitt au vizitat, în anul 2006, capodopera lui Lloyd Wright intitulată Fallingwater, aflată în Pennsylvania, iar actorul a visat să construiască ceva similar, deasupra unei cascade, potrivit unei surse apropiate cuplului. Cei doi şi-au vândut de curând locuinţa din Malibu, vedetei de televiziune Ellen DeGeneres. ”Angelina a vrut să-i dăruiască ceva foarte special şi, pentru că ştie cât iubeşte el arhitectura, s-a gândit că ar fi cadoul perfect. Ea speră că va fi un loc de relaxare pentru familie”, a spus aceeaşi sursă.

Brad Pitt ar fi gata să renunţe la viaţa de la Hollywood şi ar fi spus la un moment dat: ”Actoria este cariera mea, arhitectura este pasiunea mea”. Acesta îşi poate permite o pauză în carieră, dat fiind faptul că a acumulat o avere frumuşică. 2011 a fost un an excelent din punct de vedere profesional pentru Brad Pitt. Recent, starul a primit titlul de cel mai rentabil actor al anului trecut, într-un clasament realizat de Quigley Publishing Company. În 2010, prima poziţie a fost ocupată de Johnny Depp. Pentru anul care tocmai s-a încheiat, partenerul de viaţă al Angelinei Jolie a fost apreciat pentru prestaţia lui din filmele ”Moneyball” şi ”The Three of Life”, acesta din urmă premiat cu Palme d\'Or la Festivalul de Film de la Cannes, dar şi pentru dublajul animaţiei ”Happy Feet 2”. Pe podium au mai urcat, George Clooney pe doi, Johnny Depp pe trei, Leonardo DiCaprio pe patru şi Matt Damon pe cinci.