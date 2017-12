Cadou pentru ucigaşul lui Luban: sentinţă şi daune morale reduse la jumătate!

Bărbatul care l-a ucis într-un accident rutier pe antrenorul de fotbal Vasile Luban, de 71 ani, a reuşit să convingă instanţa Curţii de Apel Constanţa că nu a condus sub influenţa stupefiantelor (deşi analizele indică clar acest lucru), iar că acuzaţiile de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului nu sunt infracţiuni chiar atât de grave. În consecinţă, judecătorii l-au achitat pe Radu Popescu, de 25 ani, din Constanţa, de acuzaţia de conducere sub influenţa drogurilor şi i-au redus pedeapsa de la cinci ani la trei ani de închisoare cu executare pentru celelalte infracţiuni. Mai mult, magistraţii au micşorat şi daunele morale pe care Judecătoria Constanţa le-a acordat soţiei şi fiicelor victimei. Petra Luban va primi 25.000 de euro, în loc de 50.000 de euro, iar fetele lui Vasile Luban vor primi câte 10.000 de euro, faţă de 25.000 de euro, cât le acordase prima instanţă. Întrucât sentinţa este definitivă, Popescu va fi încarcerat în 24 de ore de la emiterea deciziei. Reamintim că, pe 27 noiembrie 2011, în jurul orei 07.00, Vasile Luban, antrenor al echipei de fotbal Juniori Săgeata Năvodari, şi-a pierdut viaţa, fiind spulberat din staţia de autobuz de pe strada Mircea cel Bătrân de un autoturism marca BMW, la volanul căruia se afla Radu Popescu, băut şi sub influenţa stupefiantelor. Conform procurorilor, imediat după impact, şoferul BMW-ului a coborât din maşină şi a luat-o la fugă, însă a fost prins de un jandarm, în toaleta clubului „Cosmopolitan”, unde se ascunsese.

ANALIZE IGNORATE Potrivit anchetatorilor, în urma efectuării testelor de sânge, la prima probă a reieşit o alcoolemie de 0,85 mg/l, iar la a doua, de 1.00 mg/l. Analizele au scos la iveală şi prezenţa cocainei şi a THC-ului (tetrahidrocanabinol) în organismul său. Contrar acestor rezultate, care au arătat că Popescu consumase droguri înainte de a se urca la volan, judecătorii Curţii de Apel Constanţa au ajuns la concluzia că... nu există astfel de probe împotriva acuzatului. Anchetatorii care l-au trimis în judecată pe Popescu nu îşi pot explica de ce prima instanţă a luat în calcul rezultatele testelor de sânge, iar instanţa de recurs le-a ignorat cu desăvârşire. Pe parcursul procesului, Popescu a susţinut că stupefiantele descoperite în organismul său fuseseră consumate cu cinci zile înainte de accident şi nu mai era sub efectul acestora, deşi analizele au spus altceva.