Cadouri contra doze din aluminiu folosite

Asociaţia Alucro desfăşoară în luna iulie o nouă ediţie a campaniei ExtravaCANza, prin care îi motivează pe turiştii aflaţi în vacanţă să contribuie la menţinerea unor plaje curate, prin colectarea dozelor din aluminiu folosite. Scopul campaniei este acela de a responsabiliza populaţia în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor şi păstrarea locurilor de vacanţă curate. „În momentul de faţă, când legislaţia în materie de deşeuri de ambalaje este într-o continuă modificare şi targetul de reciclare la nivel de ţară a crescut, este momentul ideal să informăm că reciclarea nu este o modă, ci o necesitate. ExtravaCANza oferă suportul necesar turiştilor aflaţi pe litoral pentru a contribui la menţinerea unor plaje curate şi a avea o vacanţă plăcuta. Premiile pe care le oferim reprezintă o mică răsplată oferită celor care vin cu doze goale la noi, scopul fiind acela de a-i obişnui să facă asta în mod curent, în reţeaua de aparate EcoCan existente în magazinele Auchan şi Penny”, declară Adina Magsi, director general Asociaţia Alucro.

Ediţia din acest an se desfăşoară pe parcursul a trei sfârşituri de săptămână, în zilele 5-7 iulie, 12-14 iulie şi 19-21 iulie, pe Plaja Cleopatra din staţiunea Mamaia. Pentru fiecare cinci doze colectate, turiştii vor putea primi în schimb o doză de suc, bere sau apă minerală. Turiştii care vor reuşi să colecteze mai mult de 20 de doze goale se vor putea bucura de premii pe care le pot folosi chiar şi după terminarea vacanţei. Mai exact, 5 doze goale = o doză suc / bere / apă minerală; 20 doze goale = pahar de cafea cu capac; 30 doze goale = tricou Every Can Counts; 40 doze goale = saltea gonflabilă; 50 doze goale = voucher Penny în valoare de 50 lei.