Cadouri de sărbători pentru fiecare familie din sat

Se împlinesc zece ani de când Primăria Crucea îi ajută pe nevoiaşii comunei. Şi nu doar pe ei. Cu ajutorul sponsorilor care sprijină Primăria în acţiunile de caritate, primarul Gheorghe Frigioi va ajuta şi anul acesta toate familiile din comună. Ca în fiecare an, la poarta fiecărei gospodării vor fi „descărcate“ un bax de ulei, unul de făină şi unul de zahăr. „Aşa înţeleg eu să-i ajut pe oameni în prag de sărbători. Sunt alimente pe care le vor folosi şi după sărbători şi, dacă putem face acest efort, financiar îl facem. Nu din banii de la bugetul local, ci cu sprijinul unor firme care ne ajută an de an. Am pregătit 1.200 de astfel de cadouri şi le vor duce acasă la fiecare familie în parte“, a spus Frigioi.