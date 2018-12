Cadouri de sfârșit de an pentru copiii și juniorii Academiei Hagi

Ca la fiecare sfârșit de an, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a organizat festivitatea de premiere pentru grupele de copii și juniori, echipele clubului constănțean cucerind patru titluri naționale, o Cupă a României și o Supercupă a României în 2018. Luni, la Hotelul „Iaki” din Mamaia, s-a desfășurat obișnuita întâlnire de final în an toți jucătorii fiind răsplătiți pentru efortul depus. „În urmă cu zece ani se puneau bazele Academiei Hagi. Acum, în fiecare an, sărbătorim munca depusă, dar și premianții. Cu speranța că toți copiii vor fi sănătoși, vă dorim un An Nou fericit”, a spus Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

Iată care au fost clasamentele pe categorii de vârstă, premiile fiind înmânate de internaționalul Tudor Băluță -

Categoria 2000: 1. Cosmin Tucaliuc, 2. Marius Leca, 3. Alexandru Pop.

Categoria 2001: 1. Alexandru Negrean, 2. Răzvan Matiș, 3. Darius Mureșan.

Categoria 2002: 1. Louis Munteanu, 2. Constantin Grameni, 3. Darius Grosu.

Categoria 2003: 1. Remus Mihai, 2. Ștefan Bodișteanu, 3. Gabriel Dănuleasa.

Categoria 2004: 1. Rareș Burnete, 2. Eduard Radaslavescu, 3. Denis Curea.

Categoria 2005: 1. Adrian Caragea, 2. Luca Banu, 3. Alin Ștefănescu.

Categoria 2006: 1. Luca Băsceanu, 2. Enes Sali, 3. Mario Dudu.

Categoria 2007: 1. Mario Roman, 2. Iustin Doicaru, 3. Andrei Maer.

Categoria 2008: 1. David Pătru, 2. Andrei Lehăduș, 3. Darius Dragomir.

Categoria 2009: 1. Alexandru Goncear, 2. Dimitrie Carabaș, 3. Alesio Pambuca.

Categoria 2010: 1. Christian Curt, 2. Andrei Ciubotaru, 3. Tasis Piștalu.

Categoria 2011: 1. Cristian Murguleț, 2. Ianis Mela, 3. Khemais Massousi.

Categoria 2012: 1. Patrick Curumi, 2. Rareș Giurgiu, 3. John Paul Bou Chedid.

Cei mai buni antrenori ai Academiei în anul 2018 au fost desemnați Cosmin Constantin (la categoria de vârstă 6-9 ani), Stelian Caluda (10-12 ani) și Constantin Fălină (13-18 ani).

„Pentru noi, succesele individuale sunt atunci când un jucător reușește să se impună ca titular la echipele naționale, mai ales la Under 17 și Under 19. Succesul continuă atunci când juniorii Academiei sunt reținuți pentru stagiile de pregătire la echipa mare și ajung să debuteze pentru formația de seniori”, a declarat Lucian Burchel, directorul tehnic al Academiei Hagi.