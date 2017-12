Cadouri pe Facebook

TechSoup România şi Senior Interactive au lansat SpeakUp, o aplicaţie de Facebook pentru toate nemulţumirile românilor, unde fiecare poate spune de unde ar trebui începută schimbarea în România. Proiectul a fost realizat în cadrul ReStart România, o competiţie în care se propun, discută şi dezvoltă proiecte care promovează utilizarea de resurse şi tehnologii online pentru rezolvarea unor probleme sociale: transparentizare şi acces la date deschise, o administraţie publică utilă cetăţeanului, agregare comunitară. Pentru că schimbările mari nu se fac în şoaptă, SpeakUp oferă o portavoce online pentru exprimarea nemulţumirilor, fiind prima aplicaţie care construieşte harta nemulţumirilor românilor. În fapt, aplicaţia construieşte o bază reală de subiecte de care românilor le pasă şi pe care doresc să le schimbe, cu care se va construi harta nemulţumirii în România.

Intrând pe www.speakupnow.net sau pe Facebook la http://www.facebook.com/RestartRomania?sk=app_105897096231543, poţi afirma de unde ai începe schimbarea în România, dacă ar fi să alegi o singură opţiune. Fiecare poate alege cel mai important lucru: şcolile renovate, mai multe parcuri, construcţia de autostrăzi, doctori plătiţi la valoarea muncii lor, acces la educaţie pentru toată lumea, servicii online de taxe şi impozite, să ştii cum este cheltuit banul public, să lupţi împotriva discriminării. Aplicaţia propune şi modalităţi concrete prin care oricine poate participa: înscriind idei de schimbare online în www.restartromania.ro, sprijinind activitatea unei organizaţii neguvernamentale pe www.map4good.org, învăţând cum să îşi construiască propria cauză pe www.speakupnow.net. ”ReStart România” este un proiect al TechSoup România, realizat cu sprijinul unei finanţări a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi a Ambasadei SUA la Bucureşti. Parteneri sunt Microsoft România, Senior Interactive, Fundaţia Româno-Americană. Campania este sprijinită de Gândul.info, mediafax.ro, Business Magazin, Decât o Revistă, Gazeta de Sud, ZeList Monitor.

Facebook a lansat însă, peste ocean, un serviciu de cadouri prin care utilizatorii vor putea cumpăra şi trimite produse către prieteni de pe site-ul reţelei de socializare, care încearcă să dezvolte noi surse de venituri. Serviciul de cadouri va fi disponibil iniţial în SUA, iar magazinul online va oferi, pentru început, câteva sute de produse de la companii care au încheiat parteneriate cu Facebook, precum Starbucks. Facebook, care a cumpărat, în acest an, aplicaţia de cadouri Karma, va împărţi o parte din venituri cu partenerii. Reţeaua de socializare mizează pe evenimente şi ocazii precum zilele de naştere şi sărbătorile, pentru a promova serviciul de cadouri. Serviciul Facebook Gifts permite achitarea imediată a contravalorii produselor sau plata mai târziu, când se apropie data livrării. Destinatarii îşi pot personaliza cadoul sau pot cere schimbarea cu alt produs disponibil pe magazinul Facebook. Cadoul poate fi afişat pe pagina destinatarului sau poate fi trimis sub forma unui mesaj privat.