Cadouri pentru copii instituţionalizaţi

Aşa cum a promis, deputatul PSD de Constanţa Manuela Mitrea a revenit la cele două centre de copii din Constanţa pe care le are în grijă. Deputatul nu doar i-a vizitat şi a vorbit cu cei mici, ci a venit în calitate de Moş Crăciun, cu sacul plin de daruri. „A fost greu, pentru că Moşul mi-a dat multe cadouri, eu fiind şi mică...”, a spus deputatul, încîntat de rolul pe care şi l-a asumat pentru copilaşi. Pentru unii copii, bucuria a fost cu atît mai mare cu cît ei nu au primit niciodată un cadou de Crăciun din partea Moşului. Primul centru de copii vizitat de Manuela Mitrea, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă, de pe str. Aluniş, găzduieşte 39 de copii. Toţi, de la cel mai mic, pînă la cel mai mare, au întîmpinat-o pe Manuela Mitrea cu braţele deschise şi cu un program de colinde şi poezii, în semn de mulţumire pentru cadourile aduse. Surpriza copiilor a emoţionat-o pe Manuela Mitrea, care a spus că cei mici s-au descurcat foarte bine şi au avut „o serbare susţinută”, cu atît mai mult cu cît sînt copii trecuţi prin situaţii speciale. „Ştiu că în spatele fiecărui copil de aici este o dramă şi asta te face să nu-i priveşti ca pe nişte copii care au serbare la o grădiniţă normală, pentru că ei sînt altfel de copii, care te încarcă cu foarte multă emoţie”, a spus deputatul social-democrat. Şi la al doilea centru pe care l-a vizitat, Centrul de Plasament Antonio, din cartierul Medeea, Mitrea a fost întîmpinată cu bucurie de copiii şi de angajaţii centrului, pentru că deja o cunoşteau de cînd le-a adus daruri de Sf. Nicolae. Cei 72 de copii au cîntat şi au recitat poezii înainte de a intra în posesia darurilor. Şeful Centrului, Elena Cojocaru, a spus că nu se aştepta ca Moşul să-i viziteze de două ori într-o lună şi a declarat că o numeşte pe Manuela Mitrea „un prieten al Centrului”. „Normal că m-am întors, am zis că nu a fost o acţiune de campanie, pentru că nu sînt genul acesta de om. Eu am tot explicat acest lucru îm campanie, acum rămîne să dovedesc. Acum, iată şi prima acţiune. Aşa cum le-am zis şi copiilor, voi fi tot timpul alături de ei”, a declarat deputatul. Alături de deputatul social-democrat s-a aflat directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică. „Toate aceste acţiuni se înscriu în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru copii înseamnă extraordinar de mult”, a declarat Dinică.