Cadouri pentru copiii din asistenţă maternală

Ca în fiecare an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), ce se află în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa, a oferit cadouri copiilor instituţionalizaţi aflaţi în grija instituţiei. Printre copiii care au beneficiat de pachete constând în dulciuri, jucării şi haine s-au numărat şi cei aflaţi în grija asistenţilor maternali. Trei zile la rând, reprezentanţii DGASPC au împărţit, în cadrul evenimentului „Caravana Moşului”, bucurii copiilor rămaşi, din diverse motive, fără părinţii lor naturali. Printre ei se numără şi Cristian Andrei. Acum are şapte ani şi tot de atâta vreme este în grija familiei Daicu. Este elev în clasa I şi când va fi mare vrea să devină pictor, pentru că îi place să se joace cu pensulele. Şi la şcoală îi place mult. Chiar regretă că începe vacanţa, pentru că o perioadă nu va mai fi alături de colegi şi învăţătoare. Săptămâna viitoare va avea serbarea de sărbători, iar lui i-a revenit rolul pastorului. Familia Daicu mai are un copil luat tot în asistenţă maternală, care are şapte luni, aceeaşi vârstă pe care o avea şi Andrei când a intrat în familia lor. „Îi iubim ca şi cum ar fi copiii noştri”, a mărturisit mama lui Andrei, Dorina Daicu. În total, 411 copii protejaţi aflaţi în grija asistenţilor maternali profesionişti au primit cadouri.