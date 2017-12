Cadouri pentru copiii din centrele de plasament

În aproprierea sărbătorilor Pascale, copiii din centrele de plasament constănţene au fost vizitaţi de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Ca în fiecare an, Constantinescu le-a oferit cadouri din partea sa şi a familiei sale tuturor copiilor din centrele de plasament “Ovidiu”, “Micul Rotterdam”, “Traian” şi “Antonio”. “Aşa am promis eu şi familia mea, ca, în aproprierea fiecărei sărbători importante creştin-ortodoxe, să dăruim copiilor din centrele de plasament, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilului Constanţa, cadouri din partea familiei mele”, a declarat Constantinescu. Preşedintele CJC a oferit ieri 274 de pachete conţinând articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte, dulciuri şi rechizite şcolare. “Eu îi invit pe toţi constănţenii să dăruiască măcar ceva unui om care are nevoie să primească darul respectiv, unui copil sărac, pentru că asta este esenţa creştinătăţii şi a credinţei noastre ortodoxe, să dăruim celor care nu pot întoarce darul nostru”, a afirmat Constantinescu. La fiecare din cele patru centre de plasament pe care le-a vizitat, preşedintele CJC a primit cadouri din partea copiilor, cadouri confecţionate chiar de ei, din materiale reciclabile. “Am acasă o cameră specială unde am numai asemenea cadouri primite de la copii orfani. Pe această cale vreau să le mulţumesc constănţenilor care au cumpărat de la supermarket cadourile confecţionate de copii din centrele de plasament, banii obţinuţi din aceste vânzări fiind folosiţi pentru ajutorarea altor copii. Aceste lucruri extraordinare sunt făcute din materiale care se consumă, dar a căror puritate şi valoare sunt incomensurabile”, a explicat Constantinescu.