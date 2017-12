Cadouri pentru nouă copii din Nisipari

Cei nouă copii ai familiei Şfeţ, din Nisipari, nu îşi puneau mari speranţe în venirea lui Moş Crăciun în acest an. Părinţii au făcut eforturi pentru ca spiritul Crăciunului să fie simţit şi la ei acasă, mai ales pentru cele nouă minuni ale familiei. Dar cum veniturile sunt reduse, nici cadourile de Crăciun nu au fost atât de consistente. Şi totuşi, pentru că cei nouă micuţi s-au comportat exemplar în anul care stă să se încheie, Moş Crăciun şi-a trimis unul din mesagerii săi pentru a le face mai plăcut Crăciunul din acest an. Deputatul PSD de Constanţa Radu Babuş le-a adus celor nouă copii ai familiei Şfeţ jucării, dulciuri, fructe, dar şi ceva de îmbrăcat şi de încălţat. „Am găsit la Nisipari, în familia Şfeţ, nouă copii frumoşi cărora am dorit să le fac un Crăciun aşa, ca ei, frumos. Cred că fiecare dintre noi, în această perioadă, trebuie să fie alături de cei care, din diferite motive, nu au resursele necesare financiare pentru a avea un Crăciun îmbelşugat”, a declarat Radu Babuş.