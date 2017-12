Cadouri şi spectacol cu păpuşi pentru copiii de la CJRAE

Studenţii anului III de la Facultatea de Arte, Catedra de Teatru, din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, au pus în scenă, sub coordonarea lect. univ. dr. Daniela Hanţiu, un spectacol cu păpuşi pentru copiii cu nevoi speciale de la Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) din oraşul nostru. La sfârşitul spectacolului, copiii au fost invitaţi să facă poze cu recuzita şi să recite poezii. De asemenea, ei au primit din partea studenţilor jucării pe care aceştia le-au adus din Italia pentru cei mici. În Peninsulă, la Torino, studenţii au susţinut două spectacole, unul în limba română şi unul în limba italiană, în urma cărora, pe lângă jucării, au reuşit să strângă şi o mică sumă de bani, care va fi donată centrului pentru a fi celebrate cum se cuvine zilele de naştere ale copiilor. „În colaborare cu Asociaţia Culturală şi Socială italo-română „Ovidio” şi cu asociaţia italiană non profit „Meccaniche Artistiche”, am reuşit să susţinem două spectacole în Italia. Ne-am gândit că ceea ce am strâns acolo să fie de folos unor tineri cu nevoi speciale. Dorim să continuăm acest gen de activităţi în urma cărora aducem atât de multă bucurie celor mici. De asemenea, spectacolele sunt un lucru bun şi pentru studenţii mei, care capătă experienţă în contact cu un public atât de special”, a declarat Daniela Hanţiu. Ea a adăugat că grupa de studenţi implicată în activitatea de la CJRAE nu este la prima experienţă de acest gen, ea făcând parte, de trei ani, din proiectul „Educaţie prin cultură în mediul rural”, mergând în satele dobrogene şi susţinând spectacole pentru copiii care nu au posibilităţi financiare să se ducă la teatru.