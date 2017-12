Cadourile perfecte pentru Mazăre

CADOU POLITIC Primarul Radu Mazăre a împlinit ieri 44 de ani. Ziua de naştere şi-a petrecut-o cum altfel decât pe mare, unde s-a dat cu zmeul. “Ce poate fi mai frumos de ziua ta, decât să stai pe plajă, să te dai cu zmeul, şi prietenii să îţi facă fel şi fel de cadouri. Vreau să le mulţumesc lui Victor Ponta şi Crin Antonescu pentru cadoul pe care mi l-au făcut prin suspendarea lui Traian Băsescu. Cum aş putea să nu mă bucur de un astfel de cadou, când cel care m-a fugărit şi m-a urmărit atâţia ani este acum suspendat”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că prima urare de “La mulţi ani” a primit-o ieri dimineaţă, la cafea, chiar de la mama sa. “Am stat împreună şi am răsfoit presa. Zilele trecute am făcut un interviu cu cineva de la un ziar din Bucureşti. La sfârşit m-a întrebat dacă am ceva de adăugat. Atunci am spus că singurul lucru pe care doresc să îl adaug sunt, de fapt, mulţumirile pentru părinţii mei care au avut grijă să îmi ofere o educaţie aleasă, motiv pentru care sunt astăzi ceea ce sunt. A citit şi mama presa, a venit, m-a îmbrăţişat şi mi-a zis încă o dată la mulţi ani”, a povestit Mazăre. Cum vântul era numai bun pentru o plimbare cu zmeul, Radu Mazăre s-a dus rapid spre plajă. După două ore „de zbor”, Radu Mazăre s-a îndreptat spre locul unde îl aşteptau prietenii să sărbătorească. “Este o petrecere restrânsă, cu câţiva prieteni. Petrecerea cea mare va fi vineri seara, când voi participa la defilarea carelor alegorice în staţiunea Mamaia. Voi avea o costumaţie de spartan, bineînţeles înconjurat de 10 fete spartane, pentru care încă se pregătesc ţinutele”, a spus Mazăre.

PETRECERE ÎN CADRUL RUSTIC Întâlnirea cu prietenii nu putea să aibă loc decât tot în apropierea mării, la o cherhana de lângă localitatea Vadu. “Mie nu îmi plac fiţele. De aceea am ales acest loc rustic. Se vede cum se pregăteşte mâncarea, fără fiţe. Mie aşa îmi place, în mijlocul naturii”, a mai spus Mazăre. Până să se adune toţi cei care urmau să participe, primarul s-a decis să mai facă o plimbare cu zmeul. “Tocmai bine. Până mă întorc de pe mare sunt gata şi borşul de peşte şi peştele prăjit. O să îmi fac poftă de mâncare. Şi încă ceva. Azi am primit şi un alt cadou interesant. Roxana Ciuhulescu şi-a adus aminte de o dorinţă a mea. Acum vreo câţiva ani m-a întrebat ce cadou mi-aş dori de ziua mea. Eu am zis un camion cu fete. Roxana a ţinut minte şi astăzi am primit un camion cu fete, pe care le-am lăsat la piscină ca să fie pregătite pentru petrecerile nocturne”, a afirmat Mazăre. La cherhana a aterizat, la propriu, şi Elan Schwartzenberg, cu un elicopter. „Radu Mazăre este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei şi nu puteam să ratez ocazia. Indiferent că trebuia să vin cu elicopterul, cu maşina sau pe jos, tot veneam. I-am luat cadou un sacou care să combine gusturile mele mai clasice, şi pe ale lui, care sunt ceva mai extravagante”, a declarat Schwartzenberg. Mazăre a fost felicitat de ziua lui şi de băiatul său, Răducu, care în această perioadă este în febra examenelor de Bac. „Ca orice tată sunt şi eu îngrijorat şi curios ce a făcut la Bac. Dar am încredere în el”, a spus Mazăre.