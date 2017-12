Cadrele didactice din ciclul preuniversitar, pregătite de grevă

Cadrele didactice din ciclul preuniversitar susţin că sindicaliştii care îi reprezintă nu ar trebui să mai aştepte alte negocieri pentru aplicarea majorărilor salariale şi că ar accepta oricînd declanşarea grevei generale pe termen nelimitat. Mai mult, unii dintre profesori se tem că nici sindicatele nu le reprezintă, cu adevărat, interesele. Profesorii se plîng că nu le ajung sub nicio formă banii şi că se va ajunge la grevă cu sau fără negocieri sindicale. Ei sînt nemulţumiţi de felul în care au procedat sindicaliştii, susţinînd că nu trebuia să cedeze. Motivul crizei financiare nu îi face pe profesori să accepte o amînare a aplicării majorărilor salariale, din cauza lefurilor mici. Sindicaliştii, însă, aşteaptă aprobarea bugetului şi speră că ar putea discuta despre creşteri salariale cu ministrul Ecaterina Andonescu. „Noi am acţionat Guvernul la Curtea de Apel, am dat în judecată primăriile, am atenţionat Parlamentul European şi Organizaţia Internaţională a Muncii, am făcut cam tot ce se putea. Am început să lucrăm serios cu ministerul la criteriile de salarizare diferenţiată, nu ştim cum am putea să mai reacţionăm”, explică preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI), Aurel Cornea. Acesta recunoaşte că acţiunile întreprinse se pot întinde pe o perioadă mare. „Avem primul termen pe 24 februarie, la Curtea de Apel Bucureşti, dar Guvernul poate cere amînare. Procesul poate să dureze şi un an, poate şi mai mult, şi apoi poate da o nouă ordonanţă de urgenţă”, comentează liderul FSLI. Despre criteriile de performanţă, Cornea crede că nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu majorările. „Întocmirea criteriilor poate dura mult, pentru că aşa ceva nu s-a mai făcut la noi şi trebuie analizat cu atenţie contextul în care se aplică, nu cred că astfel de reglementări se fac în două săptămîni, cum a făcut fostul ministru Anton Anton”, adaugă Cornea. În acest context, sindicaliştii se gîndesc dacă ar trebui să convoace membrii de sindicat pentru a decide eventuale acţiuni de protest. „Pentru a decide ce este de făcut trebuie să avem discuţii cu membrii de sindicat şi cu celelalte federaţii”, precizează, la rîndul său, liderul Federaţiei Educaţiei Naţionale, Constantin Ciosu. Sindicaliştii au ameninţat, în mai multe rînduri, că vor declanşa greva generală dacă nu vor primi 6% din PIB la Educaţie şi dacă nu se vor mări salariile din învăţămînt, în conformitate cu legile în vigoare, spunînd şi că nu acceptă nicun fel de amendament la prevederile legale.