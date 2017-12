Cafeaua i-ar putea dăuna electoral lui Hugo Chavez

Cafeaua a dispărut din magazinele din Venezuela, ceea ce subliniază problemele economice ale ţării înainte de alegerile locale şi regionale în care mai mulţi aliaţi politici ai preşedintelui Hugo Chavez riscă să îşi piardă posturile. Venezuelenii merg la urne în 23 noiembrie, pentru a-şi alege guvernatorii şi primarii, un scrutin care va testa sprijinul pe care îl are Chavez, la un an după ce a pierdut pentru prima oară un scrutin naţional de la venirea la putere, în 1998. Anul trecut, Venezuela s-a confruntat cu penurii de alimente de bază, precum laptele sau carnea, factor despre care institutele de sondaje spun că a contribuit la înfrîngerea lui Chavez la un referendum din decembrie care trebuia să-i permită să rămînă în funcţie oricîte mandate, atîta vreme cît era votat. Autorităţile au rezolvat, în mare, penuriile la începutul acestui an. Dar în ultimele săptămîni, pe rafturile magazinelor a început să fie tot mai rară cafeaua, deşi cafenelele par aprovizionate. Şi vînzătorii ambulanţi reuşesc să o procure, pentru a o vinde la un preţ de două ori mai mare. Mediul de afaceri dă vina pe controlul strict al preţurilor, folosit de Guvern pentru a limita inflaţia, cea mai mare din America Latină. La rîndul său, Guvernul acuză afaceriştii lipsiţi de scrupule.

Hugo Chavez rămîne popular în rîndul oamenilor săraci din Venezuela, care reprezintă majoritatea şi care apreciază programele sale sociale finanţate din vînzările de petrol. Sondajele arată însă că aliaţii lui Chavez ar putea pierde controlul asupra unor funcţii regionale importante la scrutinul din 23 noiembrie, pentru că mulţi alegători sînt sătui de administraţia ineficientă a guvernatorilor şi primarilor care nu le asigură servicii de bază, precum colectarea gunoiului. Venezuela este ţară cultivatoare de cafea şi se învecinează cu alte două mari cultivatoare de cafea, Columbia şi Brazilia. Venezuelenii sînt mari consumatori de cafea, bînd mai multe ceşti de expresso pe zi. Chiar preşedintele Chavez, în timpul lungilor sale discursuri televizate, bea cîteva ceşti de cafea. Nelson Moreno, şeful Asociaţiei Industriei venezuelene a Cafelei, a explicat că producţia a scăzut după ce Guvernul a ridicat preţul fix plătit de producători fermierilor, fără să ridice şi preţul de comercializare a cafelei. Ploile neobişnuit de abundente şi recolta sub aşteptări au agravat problema.