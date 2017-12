Pe terase, prin cafenele şi cluburi, chiar în interiorul berăriilor populare, clienţii vorbesc la… ureche. Pînă nu demult, indiferent de sex, naţionalitate şi culoare politică, mesenii stăteau bot în bot. Îşi sorbeau reciproc vorbele. Din acest punct de vedere, mă refer la figura bot în bot, era o minunată unitate de idei în materie de bîrfe şi intrigi personale. Inclusiv la adresa conducerii de partid şi de stat. A fost o vreme cînd puteai să spui cu voce tare ce te doare… De cînd s-au montat microfoane budiste pe sub mese, totul s-a schimbat fundamental, ca imagine, comportament şi doctrină. Oamenii sînt mai aplecaţi. Sînt mult mai aplecaţi unii asupra altora cînd se ascultă reciproc cu urechea. Convorbirile în doi s-au schimbat fundamental în ultima perioadă. Nu numai ca estetică sau conţinut. Prezenţa unui microfon sub masă sau tejgheaua de la bar, depinde de punctul strategic în care te afli, modelează personalităţi cu un comportament civic nou. În această ipostază a democraţiei noastre de doi lei, cetăţenii comunică în şoaptă, punînd un accent deosebit pe mimică. Limbajul semnelor este oarecum mai sigur. Desigur, fără aplicaţiile practice cu semnul şoferului. Trebuie să recunosc, înainte era de-a dreptul supărător cînd doi indivizi vorbeau în acelaşi timp. Nu mai amintesc despre calvarul trăit de cei plătiţi ca să-i asculte. Desigur, mă refer la servicii… Prezenţa microfoanelor la mese, în scrumiere sau frapiere asigură, în materie de intimitate, un confort sporit cetăţeanului liber din patria noastră. Dacă o să vă uitaţi cu atenţie pe la mese, şi nu văd de ce nu aţi face chestia asta, o să observaţi cum fiecare individ aşteaptă cuviincios să fie primit la urechea celuilalt. La anumite intervale de timp, rolurile se inversează. Oamenii au multe să-şi spună. La prima vedere, ai impresia că toţi sînt îmbrăţişaţi, ceea ce, ca naţiune, nu ne-ar sta rău deloc… Din cauza multitudinii de mijloace de ascultare, s-a revenit la conceptul de vorbă multă sărăcia omului. O şoaptă spusă la timp face mai mult decît o întreagă relatare. În materie de microfoane, capul plecat sabia nu-l taie. Aşa se explică gestul celor care, în cafenele, cluburi etc, vorbesc mai mult pe sub mese. Înainte de a da comanda ospătarului, clienţii fac probe de microfon. Fie numără pînă la zece, ca pe vremea dotărilor ruseşti, fie se strîmbă în faţa unui ecran imaginar, fie se răstesc la scrumieră. Se dă în direct? Aceasta este întrebarea lor de bază. Dacă ai un început de cioc, rişti să nu intri în anumite cafenele din oraş. Ciocul, mai ales dacă este mare, crează probleme celor care răspund, precizez, cu gradul şi funcţia, de buna ascultare a populaţiei. În aceste condiţii, tot mai mulţi sînt cei care preferă masa şoaptei, fie că au sau nu ureche muzicală… În curînd, trecem la masa tăcerii, pentru că ăştia sînt în stare să ne mobileze şi timpanele cu aparate performante de ascultare. O să ajungem să fim înregistraţi chiar şi atunci cînd clipim duşmănos, spun ei, la adresa conducerii de partid şi de stat!