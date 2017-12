Cai pentru hipoterapie, furaţi de la Siminoc, găsiţi la Cobadin

Caii dresaţi pentru hipoterapie care au fost furaţi de la Siminoc, în noaptea de 9 spre 10 aprilie, au fost găsiţi, ieri, de un bărbat din Cobadin. Cele două iepe se aflau în pădurea de la marginea localităţii, la o distanţă de aproximativ 15 kilometri de Siminoc. „Le-am tot văzut de vreo patru zile prin zonă, se plimbau pe lângă şosea, intrau în pădure... Am crezut că sunt ale cuiva, dar astăzi (n.r. - duminică) mi-am dat seama că ar putea fi abandonate şi am sunat la Poliţia Murfatlar”, a declarat bărbatul care a găsit animalele. Bănuind că ar putea fi vorba despre caii de la Siminoc, poliţiştii au sunat-o pe Larisa Kubassek, proprietara animalelor. Femeia a venit într-un suflet la Cobadin, însoţită de socrul ei. „Iepele ne-au recunoscut din momentul în care am coborât din maşină. Erau foarte speriate şi au venit direct la noi. Am fost foarte bucuroasă, nu-mi vine să cred că le-am găsit în viaţă. Una dintre ele are o rană foarte gravă, va trebui să-i facem tratament câteva luni până se va vindeca”, a declarat Larisa Kubassek. Femeia crede că hoţii au eliberat caii, la scurt timp după ce i-au luat din grajd. „Nu se ştie încă cine a comis această faptă, dar sunt sigură că autorii vor fi prinşi şi traşi la răspundere. Ceea ce au făcut a dat peste cap toată munca noastră de până acum cu aceşti cai. Va trebui să o luăm de la capăt şi să lucrăm din nou cu cele două iepe, care vor trece cu greu peste această experienţă traumatizantă”, a mai spus proprietara animalelor. Femeia vrea să folosească iepele, pe care le-a cumpărat anul trecut de la herghelia din Mangalia, pentru hipoterapie. Aceasta intenţionează să deschidă un centru destinat copiilor cu dizabilităţi.