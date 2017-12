„Caietul... buclucaş”

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a respins acuzaţiile aduse inspectorului de specialitate pe învăţământul preprimar, Maria Moga, potrivit cărora ar fi impus educatoarelor să achiziţioneze caietul educatoarei al cărei co-autor este. „În aprilie a acestui an, reprezentanţii editurii Didactica Publishing House (DPH) ne-au prezentat respectivul caiet şi ne-au întrebat dacă îl pot prezenta în cadrul diverselor consfătuiri pe care le avem cu cadrele didactice constănţene. Este singura editură care a venit la noi şi ne-a informat în legătură cu un produs de acest gen. Dacă am fi primit şi alte notificări, am fi procedat la fel”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Aliss Andreescu. Caietul educatoarei al cărei co-autor este şi inspectorul Maria Moga a fost prezentat în cadrul consfătuirilor, reprezentanţii editurii fiind prezenţi cu câteva exemplare pe care le-au arătat educatoarelor interesate. „O parte din educatoare ne-au spus că ele vor să meargă pe alt caiet, care era oferit gratuit de către o altă editură. După cum era şi normal, nu s-a opus nimeni acestei dorinţe, fiecare educatoare fiind liberă să-şi aleagă caietul pe care îl crede potrivit. Singurul motiv pentru care respectivul caiet nu a fost prezentat în cadrul consfătuirilor noastre a fost pentru că acea editură nu ne-a solicitat acest lucru”, a mai spus prof. dr. Aliss Andreescu. Ea a adăugat că nu există niciun motiv pentru care inspectorul Maria Moga să fi impus folosirea caietului al cărei co-autor este, în condiţiile în care ea nu câştiga nimic din vânzarea acestuia. Printre co-autorii caietului oferit gratuit figurează şi Irinela Nicolae, fostul inspector de specialitate pe învăţământul preuniversitar. Pentru a dezamorsa conflictul iscat în jurul caietului educatoarei, reprezentanţii editurii DPH au anunţat că sunt dispuşi să ofere şi ei gratuit respectivul produs, pentru a demonstra că nu este vorba de obţinerea unor venituri.