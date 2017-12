Caii din România circulă ilegal pentru că nu au paşapoarte

UE a impus României să finalizeze identificarea cailor şi să elibereze paşapoarte pentru aceste animale, pînă la 31 decembrie 2006, însă termenul nu a fost respectat. Principala cauză a fost transferarea responsabilităţilor de la o instituţie la alta şi lipsa cipurilor de identificare a animalelor. „Potrivit legii calului, Autoritatea Hipică Naţională (AHN) trebuia să se ocupe cu identificarea cailor începînd de anul trecut, dar acest lucru nu a fost posibil deoarece, fiind proaspăt înfiinţată, insituţia nu dispunea nici de fondurile necesare, nici de personal”, a declarat preşedintele AHN, Robert Bartha. În cursul anului 2006, responsabilitatea identificării cailor a trecut de la Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (ANARZ). Actul normativ prevedea că fără paşaport calul nu poate să părăsească curtea proprietarului, nici măcar pentru a fi sacrificat la abator, această măsură fiind valabilă începînd cu 1 ianuarie 2007. „Din datele primite de la ANARZ am înţeles că, pînă în prezent, au fost eliberate doar 1.000 de paşaporte pentru caii sportivi”, a spus Bartha. Prin urmare, cei aprox. 870.000 de cai existenţi în România nu ar mai avea dreptul să circule, deoarece nu au paşapoarte. „Nu se putea finaliza identificarea cailor pînă la sfîrşitul lunii decembrie, dacă ne gîndim că în perioada 2003-2006 nu s-a reuşit decît identificarea a 40% din efectivul de cai existent în ţară”, a menţionat Bartha. Totuşi, preşedintele AHN priveşte cu optimism campania de identificare a cailor şi consideră că „în maxim trei luni se poate finaliza”.

Începînd de vineri, 12 ianuarie, potrivit unui alt ordin emis de Ministerul Agriculturii, ANARZ trebuie să predea, din nou, la Autoritatea Hipică responsabilitatea identificării cailor, iar acest lucru se referă şi la predarea softului şi a microcipurilor. „Am înţeles că softul a fost achiziţionat, dar nu funcţionează încă, iar microcipuri nu există pentru că nu s-a prezentat nicio firmă la licitaţia organizată de ANARZ”, a declarat Robert Bartha. Prin urmare, chiar dacă proprietarul nu este responsabil de această situaţie, riscă să nu primească nicio formă de sprijin financiar în acest an şi nici despăgubiri în cazul eradicării unor boli majore. Mai mult, pînă cînd primeşte paşaportul pentru cal, proprietarul nu are voie să-şi scoată calul din curte, potrivit legii. Identificarea animalelor are legătură cu controlul bolilor la animale pe teritoriul naţional şi la acest capitol România a fost atenţionată în Raportul de ţară din septembrie că mai are multe de făcut. Nici identificarea celorlalte animale nu a fost finalizată, deşi termenul era tot 31 decembrie 2006.