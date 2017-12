Hipismul pe pereţi a luat un avînt fără precedent în patria noastră. De la an la an, tot mai mulţi politicieni manifestă o simpatie deosebită pentru această disciplină ieşită din comun. Sînt indivizi care se laudă peste tot cu colecţia lor personală de cai verzi pe pereţi. Ce-i drept, unii dintre ei deţin exemplare rare şi, spun specialiştii, de o valoare inestimabilă. E drept, hipismul pe pereţi s-a dezvoltat, deocamdată, pentru că nu se ştie ce ne rezervă viitorul, în politică. Aici, asistăm, în ultima vreme, la concursuri spectaculoase şi la demonstraţii performante. Întrecerile hipice de acest gen se bucură de o mare popularitate în Parlamentul României, unde, ce-i drept, pereţii sînt extrem de generoşi. Sălile de dezbateri asigură cadrul necesar disputelor de tot felul. De fapt, în mare, toate zilele sînt dedicate întrecerilor rezervate cailor verzi. Desigur, în funcţie de opţiuni, sînt programate întreceri diverse. În ultima vreme, după cum am constatat, a dat boala cailor verzi printre politicieni! Toată lumea se uită după cai verzi pe pereţi! Indiferent de priorităţile care privesc direct soarta ţării! Înainte de startul în întrecerile hipice cu obstacole sau de viteză, în funcţie de opţiuni, se deschid casele de pariuri. Caii verzi pe pereţi reprezintă o activitate diversă şi extrem de complexă. S-a trecut, de pildă, de la privitul lejer, ca şi cum admiri un peisaj, la analiza dură pe capitole. Caii verzi se văd cel mai bine de la Guvern. De cînd s-au lărgit spaţiile de cazare, miniştrii pedelişti şi-au înţărcat caii. Au fost puse bazele unor veritabile herghelii. Practic, acesta a fost principalul obiectiv al echipei conduse de Emil Boc. Extinderea grajdurilor pentru caii verzi din dotare. După ce pesediştii au fost înlăturaţi din Guvern, administraţia Boc s-a grăbit să achiziţioneze noi rase de cai verzi pur sînge. Din punct de vedere al doctrinei, PD-L se încadrează perfect cu toţi caii săi verzi din dotare. Dintre toţi, se distinge personalitatea poneiului premierului Boc, aflat, de cînd cu asumarea în dublu a sarcinilor guvernamentale, într-un impas fizic şi mental. Din cauza ţoalelor împrumutate de la Ştefan cel Mare, poneiul domnului Boc se împiedică frecvent în propria sa cuvîntare. Şi în privinţa cailor verzi, în PD-L, ierarhia cailor verzi începe de la Cotroceni în jos. În ultima vreme, de cînd cu campania electorală pentru prezidenţiale, preşedintele are mereu vedenii. Să-mi fie iertat că îndrăznesc, dar vede peste tot numai cai verzi pe pereţi, chiar dacă, în anumite situaţii, îi identifică destul de greu. De pildă, în cazul oilor care au scris “BUCOVINA” pe toate dealurile, dovadă popularitatea de care se bucură alfabetizarea la noi, s-au făcut numeroase comparaţii cu caii verzi de la Cotroceni. Sînt politicieni care se dau în vînt după echitaţie. La această probă, caii verzi sînt imbatabili. Altfel, fie vorba între noi, nu făceau carieră în politică!