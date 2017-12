Câine împuşcat fără milă

CRUZIME. Un câine al străzii a fost găsit mort, luni după-amiază, în jurul orei 15.00, în Mamaia Sat, lângă Unitatea Militară de Marină. Oamenii legii spun că au fost anunţaţi prin Serviciul de Urgenţă 112, de Vasile Unţaru, care i-a sesizat asupra faptului că o persoană necunoscută a tras cu o armă într-un câine. Poliţiştii din Năvodari s-au deplasat la faţa locului şi au început o anchetă în acest caz. „Am auzit o împuşcătură luni, pe la ora 14.00. Am ieşit afară şi am văzut câinele împuşcat. Erau numai urme de sânge, cum se târâse. Am auzit de pe la vecini că ar mai fi şi alţii împuşcaţi, dar nu i-au găsit încă. Este prima dată când se întâmplă aşa ceva în zonă. Aici a venit poliţia şi a făcut o constatare, dar nimic mai mult“, a declarat Vasile Unţaru, de 50 de ani, adăgând că a anunţat şi reprezentanţii Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor, care au ridicat cadavrul şi l-au dus la Direcţia Sanitar Veterinară din Constanţa, pentru efectuarea necropsiei.

ANCHETĂ. Protecţia Animalelor, împreună cu Poliţia Năvodari au deschis o anchetă în acest caz pentru a cerceta şi găsi făptaşul. „Ar trebui ca totul să meargă destul de repede, pentru că nu cred că sunt multe persoane care au astfel de arme prin această zonă. Noi sperăm să fie identificat şi pedepsit cu închisoarea, deoarece a împuşcat un animal, mai ales că a făcut acest lucru pe domeniul public, unde putea fi pusă în pericol şi viaţa oamenilor. Câinele a fost împuşcat în partea dreaptă, glonţul a ieşit prin partea stângă a toracelui. A murit pe loc. Oricum, cel care a făcut acest lucru, ori este o persoană bolnavă, ori a venit pe aici ca să se distreze“, a declarat reprezentantul Protecţiei Animalelor, filiala Constanţa, Ziadin Murat. Murat mai spune că, lângă Unitatea Militară, ar mai fi încă trei câini împuşcaţi dar, din cauza ninsorii, aceştia nu au putut fi găsiţi. Oamenii legii spun că s-au luat probe de la faţa locului şi că aşteaptă rezultatele de la specialişti, pentru a putea spune cu precizie cu ce a fost împuşcat câinele. Anchetatorii mai spun că nu au găsit niciun glonte în zona din care a fost ridicat animalul.