Câine „răpit” din maşina de ecarisaj

Angajaţii Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare au avut parte, vineri, de un eveniment mai puţin plăcut. Solicitaţi să intervină pe bulevardul Mamaia nr. 85 pentru a ridica un câine agresiv, angajaţii Primăriei au fost nevoiţi să apeleze la forţele de ordine pentru a-şi putea face meseria. Senior Curtmemet, referent în cadrul Primăriei Constanţa, a declarat că, în jurul orei 10.15, la adresa la care se făcuse reclamaţia, a fost găsit câinele agresiv, care a fost ridicat de pe domeniul public. „În momentul când am băgat câinele în maşină, un locatar din zonă, Cornel Grigoruţ, ne-a ameninţat şi a sunat la Poliţie şi chiar la Primărie. Noi am solicitat intervenţia forţelor de ordine la 112, în zonă venind un echipaj de jandarmi şi, ulterior, un echipaj al poliţiei. Au avut loc mai multe schimburi de replici. În momentul când ne-am urcat în maşină ca să plecăm, sub privirile poliţiştilor, Cornel Grigoruţ a deschis uşa maşinii Primăriei, a luat câinele şi a fugit cu el în scara blocului”, a declarat Curtmemet. El a adăugat că în situaţia aceasta s-a făcut o plângere la secţia 1 Poliţie împotriva lui Cornel Grigoruţ, dar şi împotriva poliţiştilor prezenţi, pentru încălcarea prevederilor Legii 227/2001 şi a Legii Uniunii Europene nr. 60/2004.