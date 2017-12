Câini contra echipamente şi arme

SPECIALIZAT ÎN SWAT. La sfârşitul anului trecut, cms. şef Emanoil Moraru, şeful Serviciului de Intervenţie Rapidă (SIR) din cadrul IPJ Constanţa, a participat la concursul organizat de Forţe Speciale SWAT (Special Weapons And Tactics), în Florida, unde s-a antrenat timp de două săptămâni. Rezultatele obţinute au fost remarcabile - Emanoil Moraru a ieşit pe locul 25 din cele 53 de echipe care au participat, iar la tragerile cu scut balistic a ocupat primul loc. Întors acasă, Moraru le arată subalternilor săi toate tehnicile şi tacticile de luptă pe care le-a învăţat peste ocean. Zilele trecute, el a primit de la americani diploma de participare la concursul SWAT. Şeful SIR mai are astfel de planuri de viitor, următorul curs de pregătire la care va participa având loc în luna aprilie a acestui an, la New York. Cu această ocazie, Moraru va învăţa diferite tehnici şi tactici privind atacurile teroriste şi rezolvarea situaţiilor de criză pentru suspecţii baricadaţi şi va participa şi la un curs de instructor taser (tehnici de apărare). Pentru a putea acţiona mereu fără nicio problemă, poliţiştii din cadrul SIR au nevoie, pe lîngă pregătire, şi de echipamente şi armament, cel deţinut în prezent nefiind foarte performant. SIR are în componenţă şi patru scafandri, antrenaţi de Ministerul Internelor. Cms. şef Emilian Moraru spune că ar fi nevoie de aceşti scafandri pentru a acţiona în diferite misiuni dar, deocamdată, nu pot fi folosiţi. „Nu avem echipamente de scafandri, cu toate că am solicitat în nenumărate rânduri acest lucru. Avem scafandri pe care chiar i-am putea folosi pentru căutarea de corpuri delicte şi altele, însă nu avem costume. Mergem la toate firmele civile pentru a ne da scafandri. În cazul în care infractorul aruncă seiful în mare, scafandrii civili la care apelăm pot spune că nu au găsit nimic şi ulterior să se ducă ei să-l ia. Nu ni s-a întâmplat, însă nu putem avea încredere de fiecare dată“, a declarat Moraru.

CÂINI NEPREGĂTIŢI. O parte din banii necesari pentru dotări ar putea veni odată cu renunţarea la cei trei câini rasa Rottweiler ai serviciului, care nu pot fi folosiţi. Şeful SIR spune că încearcă de ani buni să dea câinii pe care îi are şi să obţină în schimb banii necesari achiziţionării echipamentelor pentru scafandri şi armament. Motivul pentru care Moraru spune că ar renunţa la câini este acela că patrupedele nu ar fi antrenate pentru agresiune. Câinii au fost instruiţi la Centrul Naţional Chinologic din Sibiu şi se află în posesia celor de la SIR de opt ani. În toată această perioadă, câinii nu au intervenit decât la o singură misiune. „Nu am folosit aceşti câini pentru că, în primul rând, nu avem cu ce să îi transportăm şi pentru că nu avem nevoie de ei. I-au luat băieţii la prima misiune, prima şi ultima de altfel, pentru că, în momentul în care am ajuns la intervenţie, câinele s-a speriat. Câinii nu sunt buni la ce vrem noi să îi folosim sau probabil instructorii de la Sibiu nu au fost foarte bine pregăţi pentru a-i antrena pentru agresiune“, a adăugat Moraru. Şeful Serviciului de Intervenţie Rapidă a precizat că, în locul cheltuielilor inutile cu câinii, din tot acest timp, ar fi putut să doteze toată unitatea cu armament.