Câini folosiţi în terapia copiilor cu dizabilităţi

Doi câini din rasa Golden Retriever sunt folosiţi în terapia copiilor cu autism, sindrom Down şi probleme psiho-neuro-locomotorii la un centru de specialitate din municipiul Sibiu, ei alcătuind singura echipă canină din ţară care participă constant la recuperarea copiilor cu nevoi speciale. Preşedintele Fundaţiei „Un copil, o speranţă” (UCOS) din municipiul Sibiu, Elena Tudorache, a afirmat ieri, într-o conferinţă de presă, că organizaţia a ajuns să pună în aplicare această metodă după ce la fundaţie a sosit o tânără, Alexandra, care, având în familie un copil cu autism, a pregătit doi câini special pentru a interacţiona cu nepoţelul ei. “Când a venit, am urmărit reacţia câinilor, a copiilor, a părinţilor şi mare ne-a fost mirarea când am văzut că doi dintre copiii cu autism care nu interacţionau cu nimeni au interacţionat cu câinii”, a explicat Elena Tudorache. O astfel de tehnică de terapie este folosită şi la Constanţa, la Centrul Psihologic „Marea Neagră”. Zeci de copii cu afecţiuni precum sindromul Down, autism, epilepsie, tetrapareză spastică au fost ajutaţi, la centrul constănţean, de către Sunny, o femelă de patru ani, din rasa Golden Retriever, care a fost adusă, în primăvara lui 2013, din Ungaria în ţara noastră.