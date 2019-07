Câinii nu pleacă de lângă măcelărie, și nici din Neptun Deep

Neptun Deep este un proiect extrem de important, fundamental pentru asigurarea securităţii energetice a României, iar OMV Petrom continuă să fie extrem de angajat faţă de el, dar are nevoie de claritate şi stabilitate legislativă, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al companiei, într-o conferinţă de presă pentru prezentarea rezultatelor grupului. Ea a precizat că schimbările necesare pentru o decizie de investiţii vizează claritate şi stabilitate în ceea ce priveşte climatul investiţional, termeni competitivi din punct de vedere fiscal, dar şi infrastructura cheie, iar motto-ul este „cât mai repede posibil“ - „Claritate şi stabilitate, stabilitatea climatului investiţional, termeni competitivi din perspectiva fiscală şi claritate când vine vorba de accesul la piaţa liberalizată. În plus, avem nevoie de infrastructura cheie, dar asta nu ţine neapărat de aspectul legislativ. În ceea ce priveşte intervalul de timp, noi vrem cât mai repede posibil pentru că noi considerăm că aceasta este o adevărată necesitate pentru România, dar şi pentru companie. Noi, împreună cu partenerul (ExxonMobil - n.r), am cheltuit deja 1,5 miliarde euro pe acest proiect. Cu cât durează mai mult cu atât se deteriorează aspectele economice“. Verchere a precizat că operatorul în acest proiect este ExxonMobil, iar OMV Petrom este copartener, dar a refuzat să facă vreun comentariu legat de zvonurile privind intenţia Exxon de a se retrage din proiect sau de a aduce încă un partener. De altfel, şi în comunicatul privind rezultatele financiare obţinute în prima jumătate a acestui an, reprezentanţii companiei au reiterat că, în ceea ce priveşte Neptun Deep, „mediul legislativ actual nu oferă premisele necesare pentru o decizie de investiţie în valoare de câteva miliarde. Rămânem dornici să vedem zăcămintele din Marea Neagră dezvoltate şi suntem în dialog cu autorităţile pentru a înţelege calea de urmat“. OMV Petrom şi ExxonMobil explorează blocul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42 - 84 miliarde metri cubi de gaze.