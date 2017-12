Calapod îi minte cu neruşinare pe năvodăreni

La Năvodari a avut loc ieri o conferinţă cu masă de manevră. Mai exact, la întîlnirea cu reprezentanţii mass-media, primarul Tudorel Calapod a invitat şi locuitori ai oraşului, ceea ce a dus la imposibilitatea desfăşurării în condiţii normale a unei astfel de întîlniri. Conferinţa de presă a semănat mai degrabă cu o dezbatere publică, în care primarul şi-a prezentat proiectele pentru 2008, jurnaliştii fiind în imposibilitatea de a-i adresa întrebări în timpul “conferinţei“. Cu toate că au fost chemaţi să asiste, cei 150 de năvodăreni prezenţi s-au grăbit să intervină, ajungîndu-se chiar la un schimb dur de replici din partea unor susţinători ai primarului, care l-au catalogat pe un jurnalist ca fiind “liberal“, doar pentru că a îndrăznit să îi solicite primarului ca întîlnirea cu presa să se rezume doar la întrebări şi răspunsuri primar - jurnalişti. Trecînd peste modul în care s-a derulat conferinţa de presă, primarul chemîndu-şi ajutoare din rîndul populaţiei, după cum lesne s-a observat, scopul a fost prezentarea obiectivelor de investiţii pentru 2008, aceleaşi ca la începutul fiecărui an, din 2006 şi pînă acum. Calapod îşi exprimă în fiecare an intenţia de a realiza cît mai multe, dar aproape toate rămîn doar la acest stadiu - de intenţie.

Referitor la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul care abia a început şi care va fi supus aprobării consilierilor în şedinţa de pe 31 ianuarie, primarul a spus iniţial că, faţă de anul trecut, fondurile de care dispune oraşul vor fi mai mici cu aprox. 100 miliarde de lei vechi din cauza Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). La finalul conferinţei, cînd i s-au putut adresa întrebări, lui Calapod i s-a solicitat să explice cum poate CJC să văduvească bugetul Năvodariului. Drept răspuns, primarul a schimbat tactica. El a recunoscut că mare parte din cele 100 miliarde de lei vechi, despre care vorbea, nici măcar nu trec prin bugetul CJC. “Direcţiile de Finanţe nu mai stabilesc pe baza formulei de calcul sumele de echilibru necesare autorităţilor locale, ci acestea se stabilesc, prin derogare de la lege, de către CJC. Oraşul Năvodari a fost defavorizat în fiecare an cînd aceste sume de echilibru s-au stabilit de către CJC. Dacă s-ar ţine cont de formulă şi repartizarea s-ar face corect, noi ar trebui să primim cel puţin 12 miliarde de lei din sumele de echilibru“. Primarul a făcut aceste afirmaţii în ciuda faptului că, în această problemă, CJC nu face altceva decît să trimită în teritoriu fondurile care vin de la bugetul de stat deja repartizate, ceea ce înseamnă că instituţia pe care o acuză nu poate repartiza sumele după bunul plac. El a adăugat că, începînd din acest an, Consiliul Local nu va mai încasa taxa de timbru pentru tranzacţiile imobiliare şi, din această taxă, anul trecut s-au înregistrat încasări de aprox. 14 miliarde de lei vechi. Şi de această dată, Calapod a dat cu stîngul în dreptul! A acuzat CJC pentru faptul că Guvernul a preluat o taxă care se vira la bugetul local! El a făcut referire şi la banii proveniţi din vînzările de terenuri din patrimoniul local, pentru care, în opinia lui, tot CJC este vinovat, deşi instituţia menţionată nu are nicio legătură cu vînzările Primăriei Năvodari. “Noi am avut anul trecut aprox. 70 miliarde de lei vechi din vînzările de terenuri, iar prezumţia de vînzare pentru anul acesta este mai mică de 25 de miliarde de lei vechi“, a spus Calapod. Oare la această situaţie nu s-a ajuns ca urmare a faptului că, la Năvodari, s-au vîndut aproape toate terenurile diponibile, în condiţiile în care, la începutul anului trecut, primarul susţinea că prioritară este finalizarea, în totalitate, a retrocedării terenurilor către persoanele cărora pămînturile le-au fost confiscate abuziv? Singura concluzie care poate fi trasă avînd în vedere declaraţiile primarului este că acesta ori nu ştie ce vorbeşte, ori a făcut aceste afirmaţii cu intenţia vădită de a-i induce în eroare pe năvodăreni. Desigur, în scop electoral…