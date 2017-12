Căldură mare și surprize la New York

Tabloul feminin de simplu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, continuă să ofere surprize, doar trei tenismene din Top 10 WTA, Serena Williams, Simona Halep şi Petra Kvitova, reușind să treacă de turul secund. Daneza Caroline Wozniacki, locul 5 WTA, cap de serie nr. 4 și finalista ediţiei trecute a competiţiei de la Flushing Meadows, a fost învinsă de Petra Cetkovska (Cehia), locul 149 WTA, prezentă pe tablou datorită clasamentului protejat, cu scorul 6-4, 5-7, 7-6 (7/1), după un meci de trei ore şi două minute. Daneza a devenit jucătoarea cu cea mai înaltă poziţie în clasamentul WTA care părăseşte competiţia în primele două manşe. Maria Şarapova, locul 3 WTA şi a treia favorită, s-a retras înaintea turneului, din cauza unor probleme medicale. După eliminarea lui Wozniacki, pe partea de tablou a Simonei Halep, cap de serie nr. 2, a mai rămas doar o jucătoare din Top 10 WTA, Petra Kvitova, locul 4 şi cap de serie nr. 5, care a trecut în turul secund de Nicole Gibbs (SUA), locul 117 WTA, beneficiară a unui wild-card, cu scorul de 6-3, 6-4, după 70 de minute de joc, iar cele două se pot întâlni în semifinale.

Și tenismena spaniolă Garbine Muguruza, locul 9 WTA şi favorită nr. 9, finalistă la Wimbledon în acest an, a fost eliminată în turul secund de Johanna Konta (Marea Britanie), locul 97 WTA, cu scorul de 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-2, după trei ore şi 23 de minute de joc.

JACK SOCK A LEȘINAT PE TEREN

Tenismenul american Jack Sock, locul 28 ATP, a leșinat din cauza căldurii excesive pe teren în meciul cu belgianul Ruben Bemelmans, locul 107 ATP, din turul secund al probei masculine, la scorul de 6-4, 6-4, 3-6, 1-2 în favoarea sa. Jucătorul în vârstă de 22 de ani și-a îndoit piciorul stâng, apoi a căzut pe teren, fiind incapabil să se mai miște, și a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a se ridica. La ora meciului, temperatura în aer era de 33 de grade, dar la nivelul terenului se simțeau aproape 40 de grade. „Să joc la US Open este cel mai mare și mai important moment al sezonului pentru mine, așa că să mă retrag este extrem de dezamăgitor”, a spus Sock, care și la ediția trecută a fost nevoit să abandoneze, din cauza unei accidentări la gambă. Americanul este al 13-lea tenismen retras de la US Open în acest an, un record negativ pentru turneul de la New York.