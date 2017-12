Căldură mare

Luna lui Cuptor nu se dezminte. Ziua de astăzi va fi una de foc: Capitala şi şapte judeţe se vor afla sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile anunţate fiind de 40 de grade C, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unităţi, precizează ANM. Tot astăzi, alte 12 judeţe din jumătatea de sud a ţării, printre care şi Constanţa, vor fi sub cod galben de caniculă, aici temperaturile ajungând la 38 de grade C. Cum riscurile sunt mari, în special pentru copii, bătrâni, dar şi bolnavi cronic, autorităţile, dar şi medicii au luat o serie de măsuri. Prefectul Constanţei, Eugen Bola, a declarat că, în cadrul Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă, s-a transmis tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă să pregătească măsuri pentru protecţia populaţiei. „Deocamdată, judeţul nostru nu se confruntă cu temperaturi mari, dar, totuşi, autorităţile trebuie să fie pregătite”, a spus Bola. La rândul său, şeful Protecţiei Civile Constanţa, Ştefan Taran, a declarat că în municipiu sunt înfiinţate nouă puncte de prim ajutor. Șase sunt în pavilioanele de vară pentru pensionari din Parcul Tăbăcărie, strada Badea Cârțan, Tomis 2, de la Teatrul de Vară, din Poarta 6 și CET. Celelalte trei puncte sunt în cluburile de iarnă ale pensionarilor, care funcționează și vara pe strada Mangaliei, lângă Piațeta Far și Piața Tomis 3 - clubul pentru persoane cu handicap. „Până când temperaturile depăşesc 35 de grade C, la aceste puncte sunt câţiva angajaţi care dau apă cetăţenilor. În cazul în care se depăşesc temperaturile, în centre vin şi cadre medicale”, a spus el. De asemenea, specialiştii din Sănătate vin cu o serie de recomandări. În primul rând, trebuie să se evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 şi 18. Este recomandat consumul zilnic de lichide (între 1,5 şi 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Medicii recomandă consumul zilnic de fructe şi legume proaspete. „Dacă totuşi ne expunem la soare la orele amiezii, trebuie să folosim o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. Persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor”, spun medicii. Şi asta nu e tot. Măsuri au fost luate şi de către Compania Naţională de Căi Ferate CFR. Trenurile au limitări de viteză pe mai multe sectoare de circulaţie, printre care şi Constanţa. Astfel, viteza s-a redus cu 50-70 km/h faţă de cea normală, adică vor fi înregistrate întârzieri, în medie, de 20 de minute. Cum temperaturile extrem de ridicate pun în dificultate desfăşurarea multor activităţi, reprezentanţii Inspectoratului de Muncă sunt cu ochii pe angajatorii care nu respectă regulile, iar acolo unde se constată încălcarea legislaţiei, amenzile vor fi usturătoare.

Meteorologii anticipează că instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în toată ţara. Astfel, în noaptea de astăzi spre mâine vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie, averse ce vor avea şi caracter torenţial, iar, izolat, cantităţile de apă vor depăşi 25-30 de litri pe metru pătrat şi se va semnala grindină, potrivit sursei citate.