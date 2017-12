Căldură se furnizează, războiul continuă

CĂLDURĂ SAU, MAI BINE, „NU” După multe luni de aşteptare, caloriferele din apartamentele din Mangalia au început să se dezmorţească, în noaptea de marţi spre miercuri, când societatea Callatis Therm a reluat furnizarea agentului termic către populaţie, după ce Primăria a virat către Callatis Therm cele 1,5 milioane de lei, bani trimişi special de Guvern pentru asigurarea căldurii în Mangalia. Culmea este că locuitorii Mangaliei primesc agent termic taman când vremea începe să se încălzească! „Nu înţeleg un singur lucru: de ce acum, când am căldură afară şi pot sta pe balcon, îmi dă căldură, iar când au fost -17 grade C nu am beneficiat de ea”, a spus Elena Zaharia, unul dintre locuitorii Mangaliei. Potrivit directorului adjunct al Callatis Therm, Gabriela Grosu, cu banii pe care i-a primit de la Primărie, societatea va putea asigura căldură non-stop timp de 10 - 12 zile. Numai că, acum, printre locuitorii care folosesc sistemul centralizat de încălzire sunt şi persoane care nu mai doresc să beneficieze de căldură în locuinţe. „Dacă se va putea, închidem robinetul de la subsol. Am vorbit cu vecinii de scară şi dacă cei de la centrală spun că nu sunt probleme, gata, închidem robinetul!”, a afirmat Nicu Darie, pe care îl sperie facturile mari la întreţinere, el precizând că sunt mulţi cetăţeni care vor să-şi debranşeze apartamentele de la reţeaua de termoficare.

DOI VICEPRIMARI În altă ordine de idei, pe holurile Primăriei Mangalia domneşte incertitudinea, în condiţiile în care, după ce prefectul şi-a băgat „coada”, administraţia locală este revendicată, din nou, de doi viceprimari: unul instalat de prefect, Ion Mincă, celălalt, numit de majoritatea Consiliului Local, Lucian Vişa. Ambele tabere spun că au dreptate. Pe de-o parte, Mincă afirmă că, deşi se afla ieri la Bucureşti, va veni la Primărie, unde îşi va lua mandatul de viceprimar şi atribuţiile de primar, deoarece pe el l-a numit prefectul. De partea cealaltă, consilierul local Bogdan Maganu afirmă că actele prin care Vişa a fost ales de Consiliul Local au fost depuse atât la Primărie, cât şi la Prefectură, Maganu precizând că alegerea viceprimarului este strict apanajul Consiliului Local Mangalia. „Consiliul Local, întrunit marţi, a votat schimbarea lui Filimon cu Vişa, deoarece primul nu a rezolvat sau nu a vrut să rezolve problema căldurii. Am discutat şi cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, dar şi cu primarul demis, Claudiu Tusac, şi ei ne-au rugat să lăsăm deoparte orgoliile politice şi să dăm căldură în oraş, ceea ce s-a şi întâmplat. De azi-noapte (marţi spre miercuri - n.r.), cetăţenii au căldură”, a spus Maganu.

HAOS ADMINISTRATIV În altă ordine de idei, Sindicatul Funcţionarilor Publici din Primăria Mangalia anunţă pregătirea unei greve pe termen nedeterminat. Principala nemulţumire a angajaţilor este haosul produs în administraţia locală prin schimbarea factorilor decizionali. „Astăzi (ieri - n.r.) consilierul Constantin Filimon, care nu mai e viceprimar, şi-a ocupat fotoliul din biroul viceprimarului, Ion Mincă, viceprimarul desemnat de prefectul judeţului este plecat cine ştie pe unde, consilierul Lucian Vişa desemnat viceprimar de Consiliul Local Municipal este plecat din localitate din motive bine întemeiate (decesul tatălui său), ceilalţi consilieri bântuie şi ei prin birouri... Nu ştim cine mai conduce instituţia, cine are drept de semnătură pe documentele rămase nerezolvate, fără răspuns, şi apoi tot noi suntem traşi la răspundere că întârzie documentele! Cel puţin documentele financiare au nevoie de o persoană desemnată, cu drept de semnătură electronică, nu se poate să schimbăm mereu persoanele din conducere!”, se arată într-un comunicat al sindicatului.