Calea Lactee abundă în planete asemănătoare Pământului

Galaxia noastră, Calea Lactee, conţine cel puţin o sută de miliarde de planete, potrivit unui studiu statistic bazat pe detectarea planetelor din afara sistemului nostru solar. Potrivit studiului, realizat de către o echipă internaţională de astronomi, galaxia noastră conţine, în medie, o planetă pentru fiecare stea. Acest lucru înseamnă că este foarte probabil să existe un minimum de 1.500 de planete la o distanţă de doar 50 de ani-lumină de Pământ. Studiul ajunge şi la concluzia că există mai multe planete de mărimea Pământului decât super-uriaşe de tipul planetei Jupiter. O estimare a studiului indică existenţa a peste zece miliarde de planete asemănătoare Pământului în Calea Lactee. ”Rezultatele converg rapid într-un rezultat comun: Nu numai că planetele sunt ceva obişnuit în galaxia noastră, dar există mai multe planete mici decât mari”, a declarat Stephen Kane, cercetător la NASA şi co-autor al studiului.

Astronomii NASA au descoperit alte trei noi planete din afara sistemului nostru solar. Cea mai mică dintre ele are dimensiunea planetei Marte. Cercetătorii americani au descoperit cele mai mici planete din afara sistemului nostru solar, cu ajutorul datelor colectate de telescopul spaţial Kepler al NASA. Cea mai mică dintre ele are dimensiunile planetei Marte, toate cele trei planete sunt pline de roci şi orbitează foarte aproape de steaua mamă. Planetele sunt prea aproape de steaua lor, denumită KOI-961, pentru a se afla în zona locuibilă, unde temperaturile sunt potrivite ca să existe apă în formă lichidă şi viaţă. KOI-961, o stea pitică, are diametrul de doar o şesime din cel al Soarelui şi este cu 70% mai mare decât Jupiter. Cele trei planete au nevoie de doar două zile pentru a orbita steaua. Acesta este cel mai mic sistem solar descoperit până în prezent. Este, de fapt, mai asemănător ca mărime cu Jupiter şi lunile sale decât orice alt sistem planetar. Descoperirea reprezintă o nouă dovadă privind diversitatea sistemelor planetare din galaxia Calea Lactee.