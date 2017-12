Caleb Followill are probleme cu alcoolul

Trupa americană Kings of Leon şi-a încheiat concertul în Dallas mai repede decât estimaseră deoarece Caleb Followill, solistul formaţiei, a ieşit de pe scenă ca să îşi ia o altă bere, dar nu a mai revenit. Concertul trupei Kings of Leon de vineri seara, din oraşul american Dallas, s-a încheiat după numai a unsprezecea melodie. Caleb Followill le-a spus fanilor că se duce să vomite şi să îşi ia o altă bere, promiţându-le că va reveni, ceea ce nu s-a întâmplat. „Încerc să cânt, dar nu am voce. Nu am nimic. Nu sunt beat”, a declarat Caleb Followill. Totuşi, când şi-a dat seama că fratele său nu se va întoarce pe scenă, basistul Jared Followill le-a cerut scuze fanilor, spunând că acesta nu se simte bine. „Urâţi-l pe Caleb, nu pe noi. Nu ştiu ce să spun. Nu este vina noastră. Este a lui Caleb. Nu mai poate cânta. Ne vom întoarce cât se poate de repede. Ştiu că ne urâţi. Îmi pare foarte rău, ardeţi albumele noastre. Am cânta chiar acum dacă am putea. Ne pare foarte rău”, a spus Jared Followill.

Grupul american Kings of Leon este alcătuit din chitaristul Mathew Followill şi verii lui, cei trei fraţi Caleb Followill (vocal principal/ chitară), Nathan Followill (percuţie/ backing vocals) şi Jared Followill (chitară bas/ sintetizator). Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea Rock & Roll-ului în stil Dixie, trupa Kings of Leon s-a transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental. Formaţia s-a bucurat de o popularitate imediată în Marea Britanie, unde, mai târziu, a primit discuri de platină pentru vânzările de albume. Pe măsură ce trupa a explorat diverse stiluri şi a înregistrat şi alte lansări, pe albumele „Aha Shake Heartbreak” din 2004, „Because of the Times” din 2007 şi „Only By the Night din 2008, comparaţiile cu The Strokes au dispărut, Kings of Leon având în prezent propriul lor stil. Piesa „Use Somebody” a fost desemnată Înregistrarea Anului 2010 la gala premiilor Grammy de anul trecut.