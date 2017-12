Caleb Followill s-a logodit

Cântăreţul Caleb Followill, solistul trupei Kings Of Leon, s-a logodit cu iubita sa, modelul Lily Aldridge. Rockerul în vârstă de 28 de ani a cerut-o de soţie, la sfârşitul săptămânii trecute, pe iubita sa, Lily Aldridge, un model al casei Victoria\'s Secret, cu care are o relaţie de doi ani. Cei doi nu au anunţat, pentru moment, data la care va avea loc căsătoria. Caleb Followill îi calcă astfel pe urme fratelui şi colegului său de trupă Nathan Followill, care s-a căsătorit cu compozitoarea şi cântăreaţa americană Jessie Baylin, pe 14 noiembrie 2009, în oraşul Brentwood din statul american Tennessee. Lily Aldridge, viitoarea soţie a solistului trupei Kings Of Leon, a apărut în videoclipul piesei “Use Somebody”.

Grupul Kings Of Leon a lansat recent videoclipul ultimului single al trupei, intitulat “Radioactive”. Acest cântec este primul single extras de pe noul album al grupului, “Come Around Sundown”, care va fi lansat în SUA pe 19 octombrie. Kings Of Leon este o trupă americană din Nashville, Tennessee, formată din trei fraţi - Caleb Followill (vocal principal / chitară), Nathan Followill (percuţie / backing vocals), Jared Followill (chitară bas / sintetizator) -, alături de vărul lor primar, Matthew Followill (chitară / backing vocals). Iniţial comparaţi cu cei de la formaţia The Strokes, dar în variantă sudistă, pentru reinventarea şi resuscitarea rock & roll-ului Dixie-style, cei de la Kings Of Leon s-au transformat încet, de-a lungul anilor, într-o trupă de rock experimental. Cvartetul din Tennessee a debutat în anul 2003, cu EP-ul “Holy Roller Novocaine”, al cărui amestec de boogie rock frust, nefinisat, s-a făcut cu adevărat remarcat pe primul lor album, “Youth & Young Manhood”.