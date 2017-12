Calendar sportiv

@ 1909 - S-a născut, la Stockport (Anglia), jucătorul de tenis Fred PERRY, de trei ori învingător la Wimbledon (1934, 1935, 1936) şi US Open (1933, 1934, 1936) şi cîte o dată la Australian Open (1934) şi Roland Garros (1935), plus alte cinci victorii la dublu şi dublu mixt în turneele de Grand Slam. Este unul dintre cei doar 11 jucători din istorie cu trei turnee "clasice" cîştigate într-un an (în cazul lui, 1934). A încetat din viaţă la 2 februarie 1995.

@ 1920 - S-a născut, în Polonia, Karol WOJTYLA, viitorul Papa Ioan Paul al II-lea, un adevărat iubitor al sportului. A practicat: schi, caiac, înot, fotbal, şah. La 31 martie 2004 le-a primit şi binecuvîntat pe campioanele olimpice Iolanda Balaş, Gabriela Szabo, Viorica Viscopoleanu, Doina Melinte şi Mihaela Peneş. În diferite împrejurări, a făcut acelaşi gest cu alţi mari campioni ai sportului (Eddy Merckx, Roberto Baggio, Ronaldo, etc). A încetat din viaţă la 2 aprilie 2005.

@ 1929 - La Barcelona, Congresul FIFA a decis organizarea primei ediţii a Campionatului Mondial de fotbal la Montevideo - Uruguay.

@ 1942 - S-a născut, la Manchester (Anglia), fotbalistul Norbert "Nobby" STILES, campion mondial în 1966. La 15 ani era selecţionat în echipa naţională de copii, dar marile echipe l-au refuzat pe motiv că era prea scund. Managerul Matt Busby îl aduce, totuşi, în 1960, la Manchester United (titlul naţional în 1965). La CM din 1966, Stiles, unul dintre cei mai duri jucători din istorie (printre "victime" Pele şi Eusebio) a contribuit la victoria echipei Angliei. A fost prezent şi la CM din Mexic 1970, dar nu a jucat (contra României, în locul lui a evoluat Mullery). S-a oprit la 28 selecţii (un gol). La Manchester United: 392 meciuri, 19 goluri. După retragere (1977), a ocupat diverse funcţii la West Bromwich Albion şi Manchester United, unde a contribuit la selectarea şi evoluţia unor tineri numiţi David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes şi fraţii Neville. În 2003, a scris o carte autobiografică. Înălţime: 1,67m; greutate: 64kg.

@ 1960 - S-a născut, la Sedan (Franţa), jucătorul de tenis Yannick NOAH, de origine cameruneză. A cîştigat un singur titlu de Grand Slam: Roland Garros, în 1983. În total, a învins în 23 turnee de simplu şi 16 de dublu. Cea mai bună poziţie în clasamentul ATP: 3 - în 1986 (simplu); 1 - în 1986 (dublu). De două ori căpitan nejucător al echipei Franţei, învingătoare în Cupa Davis (1991 şi 1996). După retragere, a devenit un apreciat... cîntăreţ şi s-a implicat în diverse acţiuni de caritate. Căsătorit cu un fotomodel, apoi cu Miss Suedia 1978, Noah are, în total, cinci copii. Palmares total: 476 victorii - 210 înfrîngeri (simplu), 213 victorii - 109 înfrîngeri (dublu). Premii din tenis: 3.440.660 dolari. Jucător de mîna dreaptă. Înălţime: 1,93m; greutate: 81kg.